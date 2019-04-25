Разозлившийся Путин довел Лукашенко до нервного срыва

Президент России Владимир Путин очень недоволен своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Серьезные разногласия между двумя лидерами уже не скрыть. В чем дело?



Недовольство российского лидера действиями Лукашенко продолжает возрастать, пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на некие "близкие к Кремлю источники". Москва, утверждают они, боится, что Минск может выйти из-под контроля.



В свою очередь, Лукашенко боится усиливающегося давления со стороны Путина, который явно недоволен темпами интеграции двух стран и может сократить объемы экономической помощи соседней республике, утверждают журналисты. Беспокойство белорусского руководства может быть связано с намерениями России по объединению двух стран в одно государство, отмечает Bloomberg.

Неладное чувствуют и белорусские журналисты. Тревожные сообщения публикует белорусское издание UDF.by. "А Александр Лукашенко явно нервничает", – отмечают журналисты.

Раздражение Батьки связано с нежеланием Москвы компенсировать Минску потери от так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. Постепенно экспортная пошлина будет обнуляться, после чего все нефтеперерабатывающие заводы, как российское, так и белорусские, будут получать "черное золото" по мировым ценам.

Истерику Лукашенко вызывает тот факт, что российские НПЗ получат поддержку от государства, чтобы избежать роста цен на топливо. Тогда как белорусским ждать помощи неоткуда: белорусская экономика и без того сводит концы с концами.

Лукашенко оценивает потери Минска от налогового маневра в 11 миллиардов долларов – колоссальная сумма для 10-миллионной республики, живущей в том числе за счет преференций со стороны России. Эксперты отмечают, что дальнейшая помощь Москвы Минску зависит от конкретных шагов братской республики по направлению к реальной интеграции.

Игорь Марзалюк слушает Лукашенко.



Это нужно видеть �� pic.twitter.com/6tYFg66PcV — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 19 апреля 2019 г.

Не исключено, утверждают в UDF, что Путин хочет от Лукашенко отхода от самой концепции Белорусской республики. "Во всяком случае новый "контракт" (на основе Союзного договора) должен быть оформлен с Минском желательно до белорусских президентских выборов 2020 года", – пишет издание.

В противном случае в Кремле не будут ждать, когда Лукашенко соизволит согласиться на новые правила игры в отношениях двух стран. Но в таком случае нынешние неприятности белорусской экономики покажутся Минску "легким недомоганием", предупреждают авторы интернет-издания.