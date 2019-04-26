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Политика

Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, кажется, намерен и дальше обострять отношения с Москвой. Эксперты предупреждают: Батька продолжит политику белорусизации и вытеснения русского языка из республики.   
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Владимира Путина не устраивают текущие темпы интеграции России и Белоруссии. В прошлом году российский лидер выдвинул предложения своему белорусскому коллеге, однако в Минске от российских инициатив по сближению решили отказаться.  

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В ответ Москвы предприняла ряд мер экономического характера, в том числе отказ компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтяной отрасли.  

"Столкнувшись с экономическим давлением и увидев реализацию общерусского единства на примере отторжения частей Украины, Лукашенко счел такое положение вещей угрозой", – пишет Telegram-канал "Бульба престолов".  

Ответом Лукашенко стала ускоренная белорусизация всех сфер жизни республики с привлечением общественных организаций, СМИ и активистов в дополнение к государственным институтам. Координация этой деятельности была поручена американским аналитическим центрам, утверждает "Бульба престолов".  

Авторы Telegram-канала уверяют: промежуточная цель белорусизации – создание нового социального класса, негативно настроенного к России. "Белорусский язык играет ключевую роль в происходящих процессах.

Его использование является знаком принадлежности к национальной элите, которая возвышается над пассивным русскоязычным большинством", – пишут эксперты.  

По мнению "Бульбы престолов", Лукашенко двигает языковой, культурный и религиозный баланс в республике в стороны униатства, католичества и латинизации белорусского языка. Окончательно этот процесс могут завершить националисты, которые, уверяют авторы, должны прийти к власти, когда Белоруссия в результате конституционной реформы перейдет к парламентской республике.  

 

 

Есть мнение, отмечают эксперты, что России следовать поддерживать начатую Лукашенко белорусизацию, чтобы завоевать симпатии населения. "Бульба престолов" полагает, что это станет повторением советской ошибки, когда в Белоруссии и на Украине происходили схожие процессы. "Таким образом Россия лишь отдалится от населения Беларуси и поможет формированию антирусских элит", – заключают авторы.

Автор: Федор Лопырев26 апреля 2019, 06:00
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