Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина
Владимира Путина не устраивают текущие темпы интеграции России и Белоруссии. В прошлом году российский лидер выдвинул предложения своему белорусскому коллеге, однако в Минске от российских инициатив по сближению решили отказаться.
В ответ Москвы предприняла ряд мер экономического характера, в том числе отказ компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтяной отрасли.
"Столкнувшись с экономическим давлением и увидев реализацию общерусского единства на примере отторжения частей Украины, Лукашенко счел такое положение вещей угрозой", – пишет Telegram-канал "Бульба престолов".
Ответом Лукашенко стала ускоренная белорусизация всех сфер жизни республики с привлечением общественных организаций, СМИ и активистов в дополнение к государственным институтам. Координация этой деятельности была поручена американским аналитическим центрам, утверждает "Бульба престолов".
Авторы Telegram-канала уверяют: промежуточная цель белорусизации – создание нового социального класса, негативно настроенного к России. "Белорусский язык играет ключевую роль в происходящих процессах.
Его использование является знаком принадлежности к национальной элите, которая возвышается над пассивным русскоязычным большинством", – пишут эксперты.
По мнению "Бульбы престолов", Лукашенко двигает языковой, культурный и религиозный баланс в республике в стороны униатства, католичества и латинизации белорусского языка. Окончательно этот процесс могут завершить националисты, которые, уверяют авторы, должны прийти к власти, когда Белоруссия в результате конституционной реформы перейдет к парламентской республике.
Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии.— Голос Мордора (@spacelordrock) 20 апреля 2019 г.
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Есть мнение, отмечают эксперты, что России следовать поддерживать начатую Лукашенко белорусизацию, чтобы завоевать симпатии населения. "Бульба престолов" полагает, что это станет повторением советской ошибки, когда в Белоруссии и на Украине происходили схожие процессы. "Таким образом Россия лишь отдалится от населения Беларуси и поможет формированию антирусских элит", – заключают авторы.
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