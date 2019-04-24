Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину

Избранного президента Украины заподозрили в желании "насолить" России. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что Владимир Зеленский вынужден будет принимать первые непростые решения.

Особенно это касается указа президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Ведь ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть временно эти территории Незалежной и заставить нашу страну возместить ущерб.

Манукян предполагает, что скорее всего, добрососедской политики по отношению к России и уважения к общему советскому прошлому от избранного главы Украины ожидать не приходится. Эксперт предположил, что Владимир Зеленский вскоре может попытаться "насолить" ветеранам Великой Отечественной войны и всем, кто чтит подвиг советского народа в борьбе с нацизмом, нанеся таким образом удар в спину Путину.

"Зеленский посылает месседжи, которые должны услышать определенные группы. Его все пытаются переманить на свою сторону, как это было, когда Дональд Трамп стал президентом США. Но, судя по моей информации, кое-какой важный сигнал он уже готов подать", – цитирует Манукяна РИА ФАН. А связан этот сигнал, по мнению эксперта, с датой предстоящей инаугурации.

"У меня имеется информация, которой я склонен доверять, что датой инаугурации может стать 9 мая", – заявил Вадим Манукян. Он полагает, что этот день, предположительно, выбран выскочившим в предвыборную гонку, как черт из табакерки Владимиром Зеленским для того, чтобы заместить в умах украинцев праздник Великой Победы праздником прихода президента "новой надежды".