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Политика

В Британии готовят похороны Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Год назад небольшой британский городок Солсбери прославился на весь мир, благодаря событию, которое кажется загадочным и невероятным по сей день. Отравление беглого шпиона Скрипаля и его дочери обрастает фантастическими подробностями, поверить в которые достаточно трудно.
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Приближение первой годовщины отравления Скрипалей ознаменовалось резкой сменой риторики британских СМИ. Похоже, Лондон готовит мир к похоронам мучеников, пострадавших от "длинной руки Москвы".

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Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Несколько недель назад в газеты была вброшена информация о том, что здоровье бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля серьезно пошатнулось и он вот-вот умрет. На очереди – его дочь Юлия, о которой не так давно писали, что она ждет ребенка, а теперь последовали публикации об ухудшении и ее здоровья.

Из всей этой строго дозированной информации можно сделать вывод, что общественное мнение готовят к развязке спектакля со Скрипалями. Не исключено, что на днях британский премьер Тереза Мэй с дрожью в голосе и со слезами на глазах объявит миру о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинули этот грешный мир. Они боролись за жизнь после жуткого отравления "Новичком", но яд оказался сильнее.

После этого Лондон смело введет новые, еще более жесткие, санкции против России, а весь так называемый цивилизованный мир начнет ему подпевать. Еще бы, коварные русские убили своих заклятых врагов на чужой территории.

Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипалей. Фото: www.globallookpress.com

Но если внимательно разобраться во всей этой фантасмагорической истории, то можно прийти к выводу, что никакого отравления не было, а мученики Скрипали были придуманы с целью унизить Россию и сорвать чемпионат мира по футболу. Но хитрый план провалился и теперь Лондон не знает, как выйти из неприятной ситуации, не потеряв при этом лицо.

Если вспомнить все несостыковки из дела Скрипалей, то видно, что придумывали их какие-то дилетанты. Вспомнить хотя бы тот самый день 4 марта 2018 года, когда в Солсбери произошло отравление "Новичком". По версии сыщиков Скотланд-Ярда, Сергей и Юлия Скрипаль вышли из дома, потрогав дверную ручку, смазанную ядом. Затем они гуляли по городу, кормили при этом уток на озере, обедали в кафе и только после этого им стало плохо.

Фото: www.globallookpress.com

Утки, официанты, все посетители кафе и вообще, все, кто контактировал со Скрипалями в тот день, живы-здоровы и, как говорится, в ус не дуют. Мало того, никаких последствий для здоровья не наступило даже для женщины-врача, которая делала искусственное дыхание Сергею Скрипалю на площади перед торговым центром. Там отцу и дочери стало плохо, прохожие вызвали скорую, но в толпе нашлась женщина, которая попыталась оказать лежащему без сознания мужчине первую помощь.

Врачи в больнице, куда привезли Скрипалей, почему-то тоже не отравились "Новичком", но, спустя несколько часов, в Солсбери началось настоящее театральное представление. К дому полковника ГРУ прибыли военные в костюмах химзащиты и начали все досконально обследовать. Позже в СМИ всплыла информация о кремированном властями коте Скрипалей, мифическом чемодане с отравленной гречкой и обмазанной ядом ручке.

Сергей Скрипаль бесследно исчез. Фото: www.globallookpress.com

Все эти не вполне убедительные доводы в пользу русского следа на Кремль влияния не возымели: Москва потребовала проинформировать о судьбе своих граждан и допустить наших следователей к работе над делом Скрипалей. В МИДе не раз сомневались в достоверности информации, распространяемой британскими властями, и пытались получить хоть какую-то правдивую информацию.

Но прошел год, а Лондон все также молчит, лишь изредка вбрасывая в СМИ бредовые версии и обвинения. Чего стоят только приключения в Солсбери агентов несуществующего ГРУ Петрова и Боширова. Смех вызывает и флакон из-под французских духов, в котором хладнокровные убийцы привезли в Британию смертельную отраву.

Петров и Боширов гуляют по Солсбери.Фото: www.globallookpress.com

Поэтому сегодня, спустя год со дня бесследного исчезновения двух российских граждан в Великобритании можно с уверенностью констатировать, что правды о Скрипалях и о том, что же с ними произошло на самом деле, мы никогда не узнаем.  

Автор: Александр Комаров4 марта 2019, 22:04
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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