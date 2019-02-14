Третьего подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев и он служит в пресловутом ГРУ. Центр расследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инциденте в Солсбери, выдал новую "сенсацию" – именно Сергеев был подельником Петрова и Боширова, обвиняемых британскими властями в тяжком преступлении.

Ничего нового, кроме мутной фотографии какого-то гражданина, в расследовании Bellingcat нет. Там говорится, что Денис Сергеев под именем Сергей Федотов прилетел в Лондон утром 2 марта 2018 года и должен был покинуть Великобританию 4 марта, но не сделал этого.

Сыщики из Bellingcat не смогли установить самого главного - какую именно роль играл Сергеев в отравлении Скрипалей. Горе-расследователи также не знают, был ли он в Солсбери во время своего пребывания в Англии, передает "Реальное время".

Руководствуясь данными этого "расследования", можно показать фотографии всех граждан России, прилетавших в Лондон в начале марта и сказать, что все они причастны к покушению на убийство сбежавшего шпиона и его дочери. И тогда в отравители Скрипалей будут записаны десятки, а, может, и сотни россиян.





Версия с Сергеевым, конечно, убийственная. Только вот почему-то британские спецслужбы показали всему миру двоих разгуливающих по Солсбери туристов. Никакого Сергеева-Федотова рядом с ними не было. Где же скрывался коварный разведчик? Но, на такие неудобные вопросы в Британии отвечать не принято. Там могут только обвинять Россию в причастности к преступлению, которого, на самом деле, вероятно, и не было.

Подобные фейковые новости вот уже почти год помогают поддерживать историю с отравлением Скрипалей на плаву. Они позволяет регулярно напоминать публике о применении Россией химического оружия без необходимости предъявления каких-либо доказательств и вводить все новые, и новые санкции в отношении нашей страны.





Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. В сентябре того же года Скотланд-Ярд обвинил двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "Новичок". До этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к этому преступлению.

Если верить британской прессе, "обвиняемыми" по делу проходили дверная ручка, столик в кафе, скамейка в парке, чемодан с гречкой, кот Скрипалей и поддельный флакон из-под духов известной французской фирмы.