Третий отравитель Скрипалей тестировал "Новичок" в Болгарии
О работе британских следователей сообщил журналистам премьер-министр страны Бойко Борисов. По его словам, следователей из Лондона заинтересовали визиты в Болгарию Дениса Сергеева, которого они считают причастным к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Британцы убеждены в том, что Сергеев, перемещавшийся пол миру под фамилией Федотов, замешан еще в попытке отравить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева в 2015 году. Правда сам предприниматель выразил удивление, когда журналисты обратились к нему за комментариями. "Какая еще группа британских следователей? Я впервые об этом слышу. Со мной никто не связывался", – цитирует Гебрева британская Guardian.
Шумиху вокруг третьего отравителя Скрипалей прокомментировали и в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не изменили своего подхода к сообщениям о причастности к инциденту в Солсбери российских спецслужб. Иными словами, Россия в который уже раз отвергла свое участие в отравлении беглого полковника ГРУ и его дочери.
Накануне, 14 февраля центр расследований Bellingcat, сделавший себе рейтинги на инциденте в Солсбери, сообщил о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Его якобы зовут Денис Сергеев и он служит в пресловутом ГРУ.
Сергеев прилетел в Лондон примерно в то же время, что и Петров с Бошировым, которых британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей. Правда, ничего нового, кроме мутной фотографии какого-то гражданина, Bellingcat не предоставил. Доморощенные сыщики не смогли установить самого главного – какую именно роль играл Сергеев в преступлении.
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