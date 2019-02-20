Родные похоронили отравленных Скрипалей

Родные отравленных Скрипалей потеряли всякую надежду на то, что они живы. Мать и племянница экс-полковника ГРУ написали заявление о признании его пропавшим без вести.

Женщины уверены, что их родственников уже нет в живых: Сергей Скрипаль не появлялся на публике ни разу со дня инцидента в Солсбери, его дочь один раз показали во телевидения.

По российским законам формулировка "пропал без вести" юридически приравнивается к смерти. Обычно суды принимают такие решения не ранее, чем через полгода после исчезновения человека. Похоже, что родственники Скрипалей уже похоронили и отправили в небытие Сергея и Юлию и теперь хотят решить все вопросы с наследством.

Между тем полиция Лондона не получала от российских властей официального уведомления о том, что Скрипали признаны в России пропавшими без вести, сообщил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.

Племянница Сергея Скрипаля сейчас живет с матерью сбежавшего экс-полковника ГРУ в Ярославле. В прошлом году они собирались отправиться в Великобританию, чтобы разыскать родственников, но им было отказано в визе.

Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей произошел 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. По версии Лондона, отца и дочь отравили нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок".

Премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в этом преступлении, не предъявив никаких доказательств. Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании отравления российских граждан, но ответа от Лондона так и не получила.