Эксперт: Россияне все больше доверяют Госдуме

Рейтинги нижней палаты парламента продолжают расти уже третий месяц подряд, отметил политолог Антон Хащенко. Госдума завоевывает доверие россиян благодаря акценту на социальную повестку, а также положительному восприятию принимаемых депутатами законов со стороны общества, уверен эксперт.



Как отметил аналитик, за прошедшие несколько месяцев рейтинг Госдумы демонстрирует устойчивую положительную динамику. "С 33,4% в январе до 36,4% в феврале и 37,7% в марте", – написал Хащенко на своей странице в Facebook. По его мнению, ситуация довольно необычная, учитывая распространяемые фейки о несуществующих законопроектах.



В чем причина роста рейтинга? Прежде всего, отметил Хащенко, нижняя палата сделала акцент на социальную сферу, выполнение представительной функции, а также решение конкретных, актуальных проблем.

В качестве примера эксперт напомнил о принятии долгожданного закона о паллиативной помощи, который депутаты активно обсуждали с общественностью и представителями профессионального сообщества. Кроме того, отметил Хащенко, парламентарии очень требовательны к членам правительства, посещающих Думу с отчетами. Законодатели ставят перед представителями кабмина острые и важные вопросы, указывают на недоработки. Еще одна причина роста рейтинга – поддержка нижней палатой социально значимых президентских инициатив.

Что касается всевозможных фейковых новостей и некорректных интерпретаций законопроектов, то они, уверен Хащенко, не оказали серьезного влияния на общественное восприятие нижней палаты. "И в целом были адекватно восприняты "реальным обществом", – резюмировал аналитик.

Напомним, по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина был принят ряд мер по повышению эффективности нижней палаты и качества принимаемых законопроектов. Парламентариев обязали голосовать только лично, были инициированы поправки в регламент, установившие дополнительные ограничения для резонансных документов. Кроме того, депутатам рекомендовали предварительно уведомлять свои фракции о вносимых проектах.

В рассмотрении новых нормативно-правовых актов нижняя палата заручилась поддержкой экспертного сообщества и ученых. Для этого на Охотном Ряду были созданы две новые структуры: Экспертный совет по законотворчеству и новый отдел в правовом управлении. Первая оценивает уже внесенные инициативы, а вторая – помогает писать документы новичкам.

Прошлогоднее исследование фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показало значительный рост числа тех, кто доволен отечественными законами. Российскую нормативно-правовую базу высоко оценили 53% граждан. Это серьезное увеличение по сравнению с показателями прошлых лет.