Место для дискуссий: как изменилась Госдума за 25 лет

В среду, 12 декабря, исполняется 25 лет Государственной думе – нижней палате российского парламента. За прошедшие четверть века Россия прошла большой, полный сложностей путь. Масштабные изменения произошли в политике, экономике, обществе. Вместе со страной менялся и ее законодательный орган. Парламент, как и всякий живой организм, рос и развивался, проходил периоды трансформации и обновлений. За последние годы в Госдуме произошли качественные изменения, сделавшие ее настоящим местом для дискуссий, главным выразителем общественных мнений и настроений.

На рубеже эпох

Современная Государственная дума России берет свое начало в 1993 году. Второй год без СССР ознаменовался обострением политического кризиса, выраженного в противостоянии президента Бориса Ельцина и законодательной ветви власти во главе с Верховным советом. Всем было ясно, что дальнейшее обострение может привести к окончательной потере политической стабильности и началу масштабного гражданского конфликта.

В этих условиях, в сентябре 1993 года, глава государства подписал указ "О поэтапной конституционной реформе Российской Федерации". Одним из его пунктов было учреждение нового российского парламента – Федерального собрания, состоящего из двух палат: верхней – Совета Федерации и нижней - Госдумы.

Выборы в нижнюю палату состоялись в декабре того же года одновременно с голосованием о принятии новой Конституции. Первый состав Госдумы избирался сроком на два года. Он должен был принять новые законы, отражавшие новые социально-экономические реалии страны. Следующие составы нижней палаты избирались уже на четырехлетний срок.

Большинство голосов на выборах взяла Либерально-Демократическая партия России (ЛДПР) во главе с ее бессменным лидером Владимиром Жириновским. Серьезное представительство в Госдуме получила также Коммунистическая партия (КПРФ) и партия "Выбор России".





Первое заседание состоялось уже в новом году, 1994 году. Председателем первого состава нижней палаты стал Иван Рыбкин, представлявший фракцию Аграрной партии. "Домом" для Госдумы стало бывшее здание Госплана СССР на Охотном ряду, 1. Здесь, в нескольких сотнях метров от Кремля, депутатам предстояло создать новую правовую базу России.

Первая Дума работала в крайне непростых условиях. В памяти россиян были свежи события октября 1993 года: многотысячные митинги, уличные баррикады, ожесточенные вооруженные столкновения. Кроме того, в стране продолжались болезненные экономические реформы, приведшие к резкому падению уровня жизни подавляющего большинства граждан.

В этих тяжелейших условиях депутаты засучили рукава и активно принялись за работу. Парламентарии первого созыва приняли такие жизненно важные законы, как Гражданский, Уголовный, Налоговый кодексы, нормативно-правовые акты в образовании, здравоохранении, банковской сфере. Всего первая Дума приняла 461 закон, из которых 310 вступили в силу.

Парламентские баталии



Госдума второго созыва была избрана в декабре в декабре 1995 года. Срок полномочий нового депутатского корпуса увеличился до четырех лет. На этот раз большинство взяли коммунисты – почти треть мест. Следом шла центристская партия "Наш дом – Россия". Либерал-демократы с 11,06% голосов на этот раз довольствовались почетным третьим местом. Спикером новой Думы стал представитель КПРФ Геннадий Селезнев.

За четыре года – с января 1996 по декабрь 1999 – парламентарии рассмотрели 1730 законопроектов, из которых 1036 были приняты, ратифицировали более 200 двухсторонних договоров, соглашений и международных конвенций. На фоне продолжавшего бушевать экономического кризиса депутаты сосредоточились на социальных вопросах – улучшении материального положения россиян, повышении зарплат, пособий и других социальных выплат.





Помимо прочего, были приняты федеральные конституционные законы о правительстве, судебной системе, военных судах, об уполномоченном по правам человека. Большое внимание парламентарии уделяли и внешнеполитической деятельности.

В августе 1996 года вторая Дума утвердила премьер-министром Виктора Черномырдина, спустя два года, в апреле 1998, – Сергея Кириенко, через несколько месяцев – Евгения Примакова. В августе 1999 года парламентарии одобрили кандидатуру Владимира Путина на пост главы правительства.

Один из самых запоминающихся эпизодов из деятельности второй Думы связан с попыткой импичмента президенту Борису Ельцину в 1999 году. Депутаты-коммунисты предъявили главе государства обвинения по пяти пунктам, включая распад СССР, ликвидация Верховного совета и развязывание войны в Чечне. Однако нужного количества голосов для начала процедуры инициаторам набрать не удалось.



Вторая Госдума завершала свою работу в декабре 1999 года. Через несколько дней президент Ельцин объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности главы государства стал Владимир Путин. Страна стояла на пороге нового этапа своей жизни.Это было непростое, но полное надежд и веры в будущее время.

Вместе с президентом



Нижняя палата третьего созыва приступила к работе в январе 2000 года. Большинство осталось за КПРФ, хотя коммунисты и потеряли немалое количество голосов избирателей. Второе и третье место поделили две новые политические силы – движение "Единство" и блок "Отечество – Вся Россия", которые позже объединились в партию "Единая Россия". Спикера законодатели менять не стали: кресло главы нижней палаты сохранил Геннадий Селезнев.





Парламентарии третьего созыва работали в условиях укрепления политической стабильности, повышения финансовой устойчивости страны и улучшения материального положения населения. Реформы Владимира Путина привели к стабилизации ситуации и началу долгожданного экономического роста. Депутаты приняли 805 законов, из них более 700 были подписаны главой государства.

В 2000 году Госдума поддержала предложение президента об изменении порядка формирования Совета Федерации. Вместо глав исполнительной и законодательной власти места в верхней палате стали занимать их представители. Это позволило губернаторам сосредоточиться на работе в своих субъектах. Среди других важнейших законов – Трудовой и Земельный кодексы, введение единого плоского налога на доходы физлиц, нормативно-правовые акты о государственной символике (флаг, герб и гимн).

Дума роста и развития



Следующая, четвертая Госдума, заседавшая в 2004-2007 годах, работала уже в принципиально других условиях. Экономически кризис сменился устойчивым ростом, социальная нестабильность – повышением уровня благосостояния граждан. Вместо Геннадия Селезнева кресло главы палаты занял Борис Грызлов, член фракции "Единая Россия", ставшей с того момента конституционным большинством. Свой пост он сохранил и в пятом созыве.





По словам нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина, Грызлов внес большой вклад в становление нижней палаты. "Это было очень непростое время, когда ни одна политическая фракция не имела большинства, а при председательстве Бориса Вячеславовича такая политическая сила сформировалась, она прошла путь становления через работу в рамках коалиции", – подчеркнул Володин. Появление конституционного большинства позволило повысить эффективность работы нижней палаты. Депутаты смогли сосредоточиться на законодательстве, а не на борьбе с президентом и исполнительной властью.



В пятой Госдуме "Единая Россия" укрепила свое представительство – 70% мест. Второе место по-прежнему занимали коммунисты, но их позиции продолжали слабеть (12,7% голосов избирателей). Следом за КПРФ шли ЛДПР и "Справедливая Россия".

Весной 2008 года президентом был избран Дмитрий Медведев. В мае депутаты пятого созыва утвердили премьер-министром Владимира Путина. Пятый созыв, помимо прочего, одобрил поправки в Конституцию страны, увеличившие срок президентских полномочий до шести лет, а Госдумы – до пяти.





Шестой созыв избирался в декабре 2011 года уже на пятилетний срок. Кресло председателя осталось за единороссом: Бориса Грызлова на посту спикера сменил Сергей Нарышкин. В отличие от двух прошлых созывов, "ЕР" сохранила парламентское большинство, но потеряло конституционное, остальные партии усилили свои позиции. С этого момента единороссам приходилось договариваться с другими фракциями для продвижения своих инициатив.

Новый стиль работы

Несмотря на в целом эффективную работу, шестая Дума нередко сталкивалась с критикой. Часть общественности выражала несогласие с некоторыми резонансными законопроектами, одобренными нижней палатой. Повышение эффективности депутатского корпуса и качества принимаемых законов стала одной из главных задач для Вячеслава Володина, возглавившего в октябре 2016 года новый, седьмой созыв Госдумы.





Выборы в него были проведены 18 сентября 2016 года. Впервые после 2003 года депутаты избирались по смешанной системе: 225 парламентариев по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. Партийный состав нижней палаты не поменялся – большинство голосов получила "Единая Россия", в Госдуму прошли также КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

По инициативе Вячеслава Володина были предприняты ряд мер по повышению эффективности нижней палаты и качества принимаемых законопроектов. Депутатов обязали голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы начали наказывать штрафами. Свободных мест на каждом пленарном заседании теперь практически нет – если депутат отсутствует, то только по уважительной причине. Спикер инициировал поправки в регламент, которые, помимо прочего, установили дополнительные ограничения для резонансных документов. Парламентариям было рекомендовано предварительно уведомлять свои фракции о вносимых проектах.





На Охотном Ряду появились две новые структуры, призванные улучшить разрабатываемые нормативно-правовые акты – Экспертный совет по законотворчеству и новый отдел в правовом управлении. Первая оценивает уже внесенные инициативы, а вторая – помогает писать документы новичкам. В Совет вошли представители бизнеса, ведущих вузов и сами законодатели. Для оценки качества законопроектов Госдума наладила сотрудничество с Академией наук.

Депутаты приняли большое количество важных законопроектов в самых разных сферах. Так, в прошлом месяце законодатели одобрили первый за последние годы профицитный бюджет, большая работа проведена по защите прав дольщиков, внесены изменения в строительное законодательство, приняты ряд инициатив по защите детей от деструктивного влияния в Сети, поправки в нормативно-правовые акты, связанные с экологией и природоохранной деятельностью и многое другое.





Седьмой созыв проделал титаническую работу по разбору так называемых законодательных завалов – нормативно-правовых актов, накопившихся на Охотном Ряду за 25 лет работы палаты. Всего нынешней Госдуме досталось больше двух тысяч законопроектов. Абсолютное большинство из них к настоящему моменту были рассмотрены, приняты 280 федеральных законов.

Кроме того, под руководством Володина Госдума наладила качественную работу с избирателями в регионах. Повысить интенсивность общения с людьми на местах депутатам позволил новый график работы нижней палаты. По инициативе спикера в расписании парламентариев произошли изменения: количество пленарных заседаний увеличилось с двух до трех – по вторникам, средам и четвергам, они проходят с 10:00 до 14:00 без обедов.





Несмотря на приоритет внутренней политики, седьмой созыв активно действует и на внешнеполитическом поле. Парламентарии, в том числе сам спикер, периодически встречаются со своими зарубежными коллегами и главами других государств, принимают участие в работе международных форумов и конференций, помогая налаживать связи между странами. Парламентская дипломатия стала неотъемлемой частью внешней политики России.





"Вячеслав Володин умело ведет корабль в нужном направлении, никакие штормы ему не страшны. Мне кажется, что это именно тот парламент, который может вместе с президентом, с правительством решать все те вопросы, которые ставит перед нами жизнь и избиратели", – отозвался о работе седьмой Госдумы Борис Грызлов.

Народное доверие

Об эффективности работы седьмой Госдумы наглядно говорят опросы общественности. Недавнее исследование фонда "Общественное мнение" (ФОМ) показало значительный рост числа тех, кто доволен отечественными законами.

Высоко оценивают российскую нормативно-правовую базу большинство граждан – 53%. Для сравнения, в 2014 году таковых было 46%, а в 2001 году и того меньше – 28%.





Таким образом, за прошедшие годы уровень положительного отношения россиян к отечественным законам увеличился в два раза. По мнению экспертов, это свидетельствует о росте доверия общества к Госдуме, последовательно работающей над улучшением качества нормативно-правовых актов.

В комментарии для "Дни.ру" политолог Дмитрий Фетисов назвал результаты исследования логичной реакций граждан на работу парламентариев. "Уровень доверия к Госдуме вырос, в целом российское общество положительно относится к нижней палате", – сказал эксперт.