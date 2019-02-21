Дума окончательно приняла закон о паллиативной помощи

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о помощи тяжелобольным пациентам. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, депутаты выполнили поручение президента. Реализацию закона о паллиативной помощи Дума будет держать на парламентском контроле.



Володин напомнил, что к скорейшему завершению работы над нормативно-правовым актом призвал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.



Спикер отметил, что документ широко обсуждался со специалистами по паллиативной помощи, а также волонтерами и экспертами. Это позволило выйти на нормы прямого действия, сказал Володин.

По его словам, помощь тяжелобольным пациентам будет оказываться в каждом регионе. Людей бесплатно обеспечат необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями, причем не только в медучреждении, но и на дому. Пациенты получат необходимую помощь, не расставаясь с родными и близкими.

"Госдума будет держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Законопроект вводит в российское законодательство понятие паллиативной помощи как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимого пациента, избавления его от боли. Это не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка. Паллиативная помощь разделяется на три типа: доврачебная, врачебная и специализированная.

Оказывающие такую поддержку медицинские организации должны будут взаимодействовать с родными пациента, волонтерами, социальными и религиозными организациями.

Паллиативную помощь могут оказать, даже если пациент находится без сознания и отсутствует его законный представитель. Соответствующее решение принимается врачебной комиссией, в особых случаях - консилиумом врачей или лечащим доктором.