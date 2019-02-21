Дума окончательно приняла закон о паллиативной помощи
Володин напомнил, что к скорейшему завершению работы над
нормативно-правовым актом призвал президент Владимир Путин в ходе послания
Федеральному собранию.
Спикер отметил, что документ широко обсуждался со специалистами по паллиативной помощи, а также волонтерами и экспертами. Это позволило выйти на нормы прямого действия, сказал Володин.
По его словам, помощь тяжелобольным пациентам будет оказываться в каждом регионе. Людей бесплатно обеспечат необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями, причем не только в медучреждении, но и на дому. Пациенты получат необходимую помощь, не расставаясь с родными и близкими.
"Госдума будет держать на контроле реализацию закона о паллиативной помощи на практике, чтобы он реально работал для людей и помогал тем, кто находится в самой тяжелой ситуации", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Законопроект вводит в российское законодательство понятие паллиативной помощи как комплекса мероприятий для улучшения качества жизни неизлечимого пациента, избавления его от боли. Это не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка. Паллиативная помощь разделяется на три типа: доврачебная, врачебная и специализированная.
Оказывающие такую поддержку медицинские организации должны будут взаимодействовать с родными пациента, волонтерами, социальными и религиозными организациями.
Паллиативную помощь могут оказать, даже если пациент находится без сознания и отсутствует его законный представитель. Соответствующее решение принимается врачебной комиссией, в особых случаях - консилиумом врачей или лечащим доктором.
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