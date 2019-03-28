Володин назвал самый важный мартовский закон
Наиболее важным нормативно-правовым актом, принятым в марте, Вячеслав Володин назвал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума для
малообеспеченных пенсионеров. "Его цель – поддержать пожилых людей,
которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми
и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая заработная
плата", – напомнил спикер.
О необходимости по-новому рассчитывать выплаты гражданам с невысоким уровнем страховой пенсии говорил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. В окончательном чтении Госдума приняла законопроект 21 марта, а через несколько дней документ одобрил Совфед. По словам Володина, это решение коснется четырех миллионов человек.
Отметил председатель нижней палаты и проявивших себя парламентариев. Спикер выделил представителя КПРФ Николая Коломейцева, либерал-демократа Ярослава Нилова, члена фракции "Справедливая Россия" Анатолия Аксакова и единоросса Андрея Макарова.
Что касается думских комитетов, Володин похвалил работу комитета по жилищной политике и ЖКХ. Его возглавляет Галина Хованская.
Напомним, что самым важным законом февраля, по мнению спикера, стал нормативно-правовой акт, защищающий социальные выплаты от списывания штрафов и долгов. Под действие документа попадают в том числе материнский капитал и пособия для граждан с детьми.
В январе Володин выделил закон об оказании паллиативной помощи. Нормативно-правовой акт давно ждали как пациенты и их близкие, так и представители медицинского сообщества, волонтеры и общественники.
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