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Политика

Володин назвал самый важный мартовский закон

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Председатель нижней палаты Вячеслав Володин подвел краткие итоги уходящего месяца. Спикер назвал самый важный законопроект марта, выделил наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов. 
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Наиболее важным нормативно-правовым актом, принятым в марте, Вячеслав Володин назвал закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров. "Его цель – поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж или работали там, где была очень маленькая заработная плата", – напомнил спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

О необходимости по-новому рассчитывать выплаты гражданам с невысоким уровнем страховой пенсии говорил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. В окончательном чтении Госдума приняла законопроект 21 марта, а через несколько дней документ одобрил Совфед. По словам Володина, это решение коснется четырех миллионов человек.  

Отметил председатель нижней палаты и проявивших себя парламентариев. Спикер выделил представителя КПРФ Николая Коломейцева, либерал-демократа Ярослава Нилова, члена фракции "Справедливая Россия" Анатолия Аксакова и единоросса Андрея Макарова.

Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru

Что касается думских комитетов, Володин похвалил работу комитета по жилищной политике и ЖКХ. Его возглавляет Галина Хованская.

Напомним, что самым важным законом февраля, по мнению спикера, стал нормативно-правовой акт, защищающий социальные выплаты от списывания штрафов и долгов. Под действие документа попадают в том числе материнский капитал и пособия для граждан с детьми.

В январе Володин выделил закон об оказании паллиативной помощи. Нормативно-правовой акт давно ждали как пациенты и их близкие, так и представители медицинского сообщества, волонтеры и общественники. 

Автор: Иван Прошкин28 марта 2019, 11:11

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