Володин назвал самый важный закон февраля
Самым важным законом февраля Володин назвал
нормативно-правовой акт, защищающий социальные выплаты от списывания штрафов и
долгов. В третьем, окончательном чтении депутаты приняли документ 12 февраля.
По словам спикера, под действие нового закона попадают пособия гражданам с детьми, материнский капитал, пенсии по потере кормильца, материальная помощь тем, кто потерял имущество или пострадал в чрезвычайной ситуации. "Теперь эти выплаты защищены от взысканий", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Подводя итоги месяца, Володин особо выделил работу думского комитета по охране здоровья. Что касается отдельных депутатов, то, полагает спикер, самыми активными законодателями стали Александр Шерин из фракции ЛДПР, коммунист Тамара Плетнева, представитель "Справедливой России" Леонид Левин и член фракции единороссов Вячеслав Лысаков.
Как писали "Дни.ру", самым важным законом января Вячеслав Володин назвал нормативно-правовой акт, регулирующий оказание паллиативной помощи тяжелобольным пациентам. В первом чтении законодатели приняли документ 16 января, окончательно он был одобрен уже в феврале. Этому предшествовала масштабная дискуссия с экспертами, врачами и общественными деятелями.
А самыми активными депутатами января, по мнению председателя нижней палаты, стали коммунист Алексей Куринный, либерал-демократ Сергей Иванов, единоросс Ирина Яровая и член фракции "Справедливой России" Олег Шеин.
Состоялось первое судебное заседание
Эксперт оценил преображение 19-летней красавицы
Депутат в ужасе от дебошира
В Сети обсуждают ролик со съемок юбилейной программы Примадонны