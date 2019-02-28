Володин назвал самый важный закон февраля

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Четверг 28 февраля
Лента новостей
16:23
Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Думу
16:17
Объявлено о критических недостатках Крымского моста
16:17
Шепелев взялся за беременную любовницу Моисеева
15:58
После возмущенного крика Ди Каприо ФСБ встала на уши
15:17
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
14:58
Россиян предупредили о скачке цен на главные продукты
14:52
Зашипевший Михалков пришел в бешенство от поступка Гармаша
14:51
"ЕР" отобрала 600 заявок на конкурс социальных проектов
14:47
Под Москвой на жилой дом упал самолет
14:33
Сербская православная церковь отказала украинским раскольникам
14:31
Известный комик облизал журналиста в прямом эфире (видео)
14:25
Боец ММА Лисин умер в 21 год
14:20
Вспомнившую о Библии Лорак обвинили в смертном грехе
14:18
Кейт Миддлтон в прозрачном платье посмеялась над выпившим мужем
14:15
Израиль столкнулся с проблемами на Луне
14:08
"Единая Россия" нашла нарушения при оплате за вывоз мусора
14:08
Таран моста российским кораблем попал на видео
14:04
Известная актриса найдена мертвой в собственном доме
14:03
Пригожин прокомментировал попытки шантажа со стороны Навального
14:03
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 февраля 2019 года
13:39
"Третий лишний": народ ждет драки Киркорова и Галкина после интимного видео с Пугачевой
13:33
"Сделайте хоть что-нибудь!": врачи спасают отравленную ядом телезвезду
13:12
Панин захотел поехать на "Евровидение" от Украины
12:58
"Не дам ни копейки": Жуков отказался помогать родным детям
12:50
На юго-востоке Москвы порезали трех граждан Йемена
12:50
"Все услышали это безобразие": почему Аршавин хочет быстрее развестись
12:44
Перед Масленицей в России нашли опасную сметану
12:41
Единоросс Александр Жуков избран сенатором от Хакасии
12:36
Аномальные морозы сорвали приход весны в Москву
12:25
Российскому артисту стало хуже после отчаянного звонка Малышевой
12:15
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
12:07
"Слышно, как мухи летают в зале": участник "Уральских пельменей" рассказал о провале
12:05
Фетисов жестко приложил избившего жену Башарова
12:02
Украинец восемь лет показывал полиции поддельный паспорт
11:54
"ЕР": Налоговые льготы привлекут врачей на село
11:45
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
11:44
Минтруд высказался о массовых увольнениях россиян
11:26
В Петербурге женщина купила ребенка за шесть тысяч рублей
11:24
Пресняков серьезно обижен на объявившего бойкот сына
11:05
Адвокат раскрыл интимные тайны Трампа
11:00
Старушка-жена Солнцева разбушевалась в ресторане
11:00
Как секс влияет на сон
10:54
Французский певец признался в любви к России
10:39
В Хабаровске сел самолет с поврежденным шасси
10:28
Крым захлестнула страшная эпидемия
10:24
Потап проговорился о романе с Настей Каменских
10:17
В Новосибирске мужчина упал с высоты четвертого этажа и выжил
10:06
"Отцепись ты, мерзкое создание!": Чехова эмоционально отреагировала на слова сына
09:52
Названо имя ребенка Меган Маркл
09:26
Последствия ДТП с микроавтобусом под Тюменью попали на видео
09:15
Юная дочь Дмитрия Маликова "накачала" губы
09:08
Туктамышева сообщила о смерти маленькой девочки
09:08
При взрыве в доме под Смоленском пострадал человек
08:50
После утечки хлора в больницы попали 50 человек
08:39
В Уфе аварийно сел самолет с пассажирами
08:35
"Очень чувственные отношения": Зудина раскрыла пикантные подробности романа с известным артистом
08:28
Чудовищная авария на заснеженной дороге: 71 пострадавший
08:12
Легендарная группа "Земляне" презентовала сразу два новых клипа
08:05
В Башкирии водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком
07:53
Русская река затопила американский город
07:21
10 причин отметить Масленицу в Москве
06:01
Девять шурупов и пластина: хирурги собрали ногу покалечившемуся Билану
03:20
Звезда "Орла и решки" заворожила народ сексуальной фигурой
01:02
Муж Рынской незадолго до смерти говорил о Собчак
23:25
"Начали плевать в лицо": бьющемуся за "Евровидение" Данилко помешали свои же
22:41
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
22:08
Показавшая грудь Успенская припрятала деньги в сумочку Баскова
21:48
После праздников: Джанабаева с синяками под глазами напугала россиян
21:45
Чем на самом деле занимаются миротворцы ООН в Африке
21:30
Киркоров встал на колени перед помолодевшей Пугачевой (видео)
21:06
Эксперт заявил об опасности секса для здоровья
20:48
Тюменские врачи удалили у пациентки опухоль с половину головы
20:43
Любовные похождения внучки Елизаветы II стали достоянием общественности
20:33
В омской школе детям продавали бесплатную воду
20:06
Райан Рейнольдс выставил на продажу меч Дэдпула
19:51
Свердловчанин забил до смерти двух собутыльников
19:40
Украина осталась без "Евровидения"
19:37
Малахов влез в мерзкий скандал с дележкой трупов
19:29
В Ижевске таксист жестоко избил и ограбил пассажира
19:19
Российских производителей обяжут изменить состав пива
19:04
Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала
18:43
Безработная звезда "Дома-2" избила мать гитарой
18:03
Запуганный комик оправдался за шутку о дагестанцах
17:18
Представитель высказался о госпитализации Пескова
17:02
Женатый Машков бросил молодую актрису после пары встреч
17:01
"Достану старые доспехи": Верка Сердючка кинулась спасать "Евровидение"
16:39
Шантажист Лукашенко клянчит деньги у Путина
16:14
"Будет жарко!": полуголый Тарзан дал обещание к 8 Марта
16:10
"Противно рядом стоять!": Водонаева плюнула в садиста Башарова
16:08
Кудрявцева предъявила результат своих ночных манипуляций
15:48
Спасти не рядовую Лазареву
15:46
Нашли на дереве: подробности кончины мужа Божены Рынской
15:46
Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
15:39
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой
15:32
"Все всем изменяют": Канделаки под впечатлением от ухажера Собчак
15:11
Муж притащил к малолетней дочери Кравец стриптизершу из "Дома-2"
14:56
Толкалина ужаснула животом
14:47
Увеличившая грудь медсестра отравилась силиконовыми имплантами
14:23
Звезда "Игры престолов" призналась в дерзкой краже
14:21
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Когда Цымбалюк-Романовскую отправят шить варежки в колонию
"Эта съемка последняя перед декретом": неожиданное признание Ольги Бузовой
Бывшая жена впервые высказалась о Богомолове и Собчак
Пугачева с 5-летней дочкой спрятались в подвале от Галкина
"Жульничество и хамство!": взбешенный Сафронов прошелся по старушке Пугачевой
Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала
Политика

Володин назвал самый важный закон февраля

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com
В последний день зимы спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги февраля. Он назвал самый важный закон, принятый за это время, а также отметил наиболее активных парламентариев. 

Продолжение: Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Думу
прочитано 269 раз

Самым важным законом февраля Володин назвал нормативно-правовой акт, защищающий социальные выплаты от списывания штрафов и долгов. В третьем, окончательном чтении депутаты приняли документ 12 февраля.

ПО ТЕМЕ

Володин поставил Думе задачи на весеннюю сессию

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам спикера, под действие нового закона попадают пособия гражданам с детьми, материнский капитал, пенсии по потере кормильца, материальная помощь тем, кто потерял имущество или пострадал в чрезвычайной ситуации. "Теперь эти выплаты защищены от взысканий", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Подводя итоги месяца, Володин особо выделил работу думского комитета по охране здоровья. Что касается отдельных депутатов, то, полагает спикер, самыми активными законодателями стали Александр Шерин из фракции ЛДПР, коммунист Тамара Плетнева, представитель "Справедливой России" Леонид Левин и член фракции единороссов Вячеслав Лысаков.

Фото: www.globallookpress.com

Как писали "Дни.ру", самым важным законом января Вячеслав Володин назвал нормативно-правовой акт, регулирующий оказание паллиативной помощи тяжелобольным пациентам. В первом чтении законодатели приняли документ 16 января, окончательно он был одобрен уже в феврале. Этому предшествовала масштабная дискуссия с экспертами, врачами и общественными деятелями.

А самыми активными депутатами января, по мнению председателя нижней палаты, стали коммунист Алексей Куринный, либерал-демократ Сергей Иванов, единоросс Ирина Яровая и член фракции "Справедливой России" Олег Шеин. 

Автор: Иван Прошкин28 февраля 2019, 15:52

комментарии

Политика

Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
Украинцы изошли пеной после рассказа о героическом отце Путина
Наглец Лукашенко приготовил хитрую ловушку Путину
США потребовали обнародовать доходы Путина

Шоу-бизнес

Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Зашипевший Михалков пришел в бешенство от поступка Гармаша
Известный комик облизал журналиста в прямом эфире (видео)
Вспомнившую о Библии Лорак обвинили в смертном грехе

Проишествия

Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

"Все услышали это безобразие": почему Аршавин хочет быстрее развестись

Состоялось первое судебное заседание
Шоу-бизнес

Юная дочь Дмитрия Маликова "накачала" губы

Эксперт оценил преображение 19-летней красавицы
Шоу-бизнес

Фетисов жестко приложил избившего жену Башарова

Депутат в ужасе от дебошира
Шоу-бизнес

"Третий лишний": народ ждет драки Киркорова и Галкина после интимного видео с Пугачевой

В Сети обсуждают ролик со съемок юбилейной программы Примадонны

Гороскоп

Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством
Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности

Фоторепортажи

Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть
Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке

Спорт

Туктамышева сообщила о смерти маленькой девочки
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой
"Хуже Глушакова": футболист "Зенита" обманул беременную жену
Звезда порно поменяла грудь после хоккейного матча с Овечкиным

Регионы

"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru