Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе в отставку с поста президента. Об этом глава государства заявил в обращении к народу.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – цитируют выступление главы государства в эфире республиканских телеканалов. Пустовать президентское кресло не будет. После отставки Назарбаева пост главы государства займет спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомар Токаев.

Несмотря на отставку, Назарбаев останется во главе правящей партии "Нур Отан". Кроме того, он возглавит Совет безопасности республики. Эту должность он может занимать пожизненно.