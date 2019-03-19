"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева
В июле этого года Нурсултану Назарбаеву исполнится 79 лет. В таком возрасте проблемы со здоровьем дают о себе знать даже у самых крепких и сильных. Что и говорить о главе государства: работа президента сильно выматывает и бьет по организму.
Многие эксперты полагали, что если Назарбаев и объявит об
отставке, то исключительно из-за проблем со здоровьем. Некоторые предположили,
что президент Казахстана болен раком. "Назарбаев уже на протяжении
нескольких лет боролся с раком простаты. Об этом мало кто знал, потому что
статус "елбасы" обязывал соответствовать", – пишет Telegram-канал "Однажды в России".
О том, что Назарбаев болен раком, ранее заявлял его бывший зять, известный политик и дипломат Рахат Алиев. По его словам, глава государства ездил на лечение в Москву, Париж, Австрию и Гамбург. Алиев утверждал, что болезнь начала беспокоить президента в 2005 году и усилилась в 2007-м.
У комментаторов от отставки Назарбаева смешанные чувства. Для кого-то она стала внезапной, кто-то, наоборот, отметил, что глава Казахстана сделал ожидаемый шаг. Есть и те, кто высказывает тревожные мысли о будущем республики.
Некоторые комментаторы и вовсе восприняли ситуацию с иронией. "Нет, мы все понимаем, серьезный счет, эмоции, но чтобы прямо уходить", – такое сообщение появилось на странице Twitter хоккейного клуба "Авангард", который накануне обыграл казахстанский "Барыс" со счетом 5:0.
Нет, мы все понимаем, серьёзный счёт, эмоции, но чтобы прямо уходить... ��— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 марта 2019 г.
Об отставке Назарбаев объявил 19 марта. Пост главы Казахстана он непрерывно занимал с апреля 1990 года, когда возглавил Верховный совет Казахской СССР.
Несмотря на отставку, Назарбаев продолжит руководить правящей партией "Нур Отан". Кроме того, он возглавит Совет безопасности республики. Занимать эту должность он может пожизненно.
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