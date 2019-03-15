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Политика

Буйный Саакашвили набросился на беспредельщика Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отвесил звонкую оплеуху лидеру Незалежной Петру Порошенко. Одиозный грузинский политик растоптал своего главного оппонента. 
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Саакашвили обвинил Порошенко в вымирании Украины. По словам бывшего президента Грузии, некогда 50-миллионная страна с мощной экономикой превращается по населению в "большую Молдавию".

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Правление Порошенко приведет к тому, что на Украине останется не более 25-30 миллионов человек, прогнозирует политик. "Страну пенсионеров, где молодым нет места", – сказал Саакашвили в эфире телеканала "НАШ".

Бывший президент Грузии полагает, что сокращение численности населения страны почти в два раза полностью соответствует интересам Порошенко и других олигархов. Чем быстрее будет вымирать Украины, тем больше властной верхушке достанется ресурсов и земли. "Молдаванин Порошенко превращает Украину в Молдову", – заключил Саакашвили.

Через две недели на Украине состоятся президентские выборы - 2019, бывший грузинский лидер уверен в поражении Порошенко. Сразу после этого изгнанный с Незалежной и лишенный гражданства политик намерен вернуться в страну.

В одном из недавних интервью Саакашвили припомнил беседу с Порошенко, где речь зашла о Крыме и вступлении Украины в Евросоюз. Со слов экс-президента Грузии, лидер Незалежной сказал ему, что Украина должна свыкнуться с потерей полуострова и обменять его на вступление в Евросоюз.

Саакашвили утверждает, что тогда не согласился с Порошенко. Украину едва ли примут в Евросоюз и НАТО, если Киев откажется от Крыма, уверен бывший президент Грузии. 

Автор: Иван Поляков15 марта 2019, 11:01
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