На алкоголике Порошенко поставили крест

Президент Украины Петр Порошенко может победить на выборах только в результате фальсификации голосования. Но и оппоненты лидера Незалежной не лыком шиты: они не дадут шансов стать президентом второй раз, уверен бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.



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