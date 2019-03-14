На алкоголике Порошенко поставили крест
Политик уверен, что в победу Порошенко никто не поверит.
"Потому что то, что сегодня вброшено о его намерении фальсифицировать
выборы, оно зашло глубоко", – сказал экс-парламентарий в эфире телеканала
"Россия-1".
В украинском обществе давно привыкли к вранью Порошенко, поэтому вариантов победить честно у лидера Незалежной не осталось, полагает Килинкаров. О мошеннических схемах главы государства ранее стало известно прессе. Оказалось, что предвыборный штаб президента так называемые сетки - группы сторонников, занимающихся подкупом сограждан.
Говоря о целях президентства Порошенко, бывший парламентарий выразил сомнение, что глава государства действительно желает вступления Украины в НАТО и Евросоюз. В противном случае руководству страны, погрязшему в коррупции, придется смириться с внешним контролем за финансами и налогообложением. "Зачем им это нужно? У них под ногами целая страна! Они ее воруют", – заключил политик.
Вот выберут xoxлы Порошенко и заживут! Не то что сейчас, при Порошенко— Во///дь™ (@subb_zzer0) 10 марта 2019 г.
Несмотря на скепсис отдельных экспертов относительно шансов Порошенко, рейтинг главы государства продолжает расти. Согласно данным социологического центра "Социс", лидера Незалежной за пару недель до выборов президента Украины – 2019 готовы поддержать 19,6% избирателей.
Главным соперником Порошенко остается актер Владимир Зеленский. Рейтинг комика приблизился к отметке 28%. На третьем месте в предвыборной гонке находится бывший премьер-министр Юлия Тимошенко с 14,8% голосов.
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