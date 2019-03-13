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Политика

Саакашвили раскрыл планы неудачника Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили купил билет в Киев. Лишенный украинского гражданства политик уверен в поражении Петра Порошенко на выборах и намерен развернуть бурную политическую деятельность в Незалежной.
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Билет в Киев у Михаила Саакашвили на 1 апреля. Экс-президент Грузии на низком старте – он готов отправиться на Украину сразу после оглашения итогов президентских выборов. Политик уверен, что нынешний лидер Петр Порошенко не выйдет во второй тур – следовательно, путь на Украину для политика будет открыт.

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 Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

В предвкушении своей поездки Михаил Саакашвили раскрыл содержание приватных разговоров, которые вел с президентом Украины. По словам политика, Порошенко готовился разменять Крым на членство в Евросоюзе.

"Он мне сказал: "Знаешь, Миша, ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию. Точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет. Но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО", – приводит слова Михаила Саакашвили "ТВ Центр".

По словам Михаила Саакашвили, он заверил собеседника: Абхазия и Южная Осетия обязательно вернутся под контроль Грузии – а вот Украину едва ли примут в Евросоюз и НАТО, если Киев откажется от  Крыма.

Экс-президент Грузии всеми силами пытается внести свой вклад в предвыборную кампанию на Украине. Выгнанный с позором из Незалежной Михаил Саакашвили едва ли не ежедневно выступает с "воспоминаниями". К примеру, он на днях заступился за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Притом что за несколько недель до этого Саакашвили называл "оранжевую принцессу" "кремлевской кукушкой".

Автор: Андрей Евлампиев13 марта 2019, 14:49

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