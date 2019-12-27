Зеленский отказался от Донбасса после переговоров с Путиным

Украинский лидер отказался от Донбасса в "вежливой
форме", считает политолог Владимир Грановский. Это произошло на саммите
нормандского формата в Париже 9 декабря, когда Владимир Зеленский впервые
встретился и поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным, отметил
эксперт.
Судьбу Донбасса лидеры продолжат обсуждать в следующем году, но в состав Украины эти территории не вернутся, уверен политолог. Мира Грановский тоже не ждет: в противном случае примеру Донецка и Луганска могут последовать другие регионы.
"Поэтому лучше поддерживать конфликт – сколько можно, столько и держаться. Зеленский на это повлиять не может", – сказал политолог в эфире телеканала "Россия-1".
Владимир Зеленский стал для многих разочарованием года. Надежд было много, но все они разбились о суровую реальность. Рейтинг президента Украины рухнул почти на 30%. Политик больше старается угодить националистам, чем окончить идущую шестой год войну.
Отвод вооружений на нескольких участках линии фронта общую картину не изменил: в Донбассе продолжается стрельба, гибнут люди, разрушается инфраструктура. В этих условиях у Донецкой и Луганской республик нет иного выхода, кроме интеграции с Россией.
В сентябре Москва начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР. Российское гражданство получили уже 125 тысяч человек.
По мнению украинского журналиста Александра Охрименко, Москва и Киев договорились о заморозке конфликта в Донбассе. В скором времени блокада народных республик со стороны Украины будет снята, но особого статуса Зеленский им не даст, считает корреспондент.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.