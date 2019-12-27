Зеленский отказался от Донбасса после переговоров с Путиным

Украинские власти решили судьбу Донбасса. Возвращать эти территории Владимир Зеленский не намерен – Донецкая и Луганская народные республики продолжат интегрироваться с Россией. Об историческом решении на саммите в нормандском формате объявили в прямом эфире.



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