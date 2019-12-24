Прогнулся перед Путиным: Зеленский пошел на серьезные уступки

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским становятся сговорчивее. Официальный Киев пошел на серьезные уступки, которые могут стать важным шагом на пути к миру в Донбассе.



На переговорах контактной группы в Минске украинская делегация пошла на уступки, сообщают журналисты. Киев и поддерживаемые Москвой республики Донбасса согласовали обмена по принципу "всех установленных лиц на всех установленных".



Долгое время этого не удавалось сделать из-за несговорчивости Киева. Украина отказывалась юридически очищать пленных. На последних переговорах контактной группы делегация Незалежной согласилась на уступки.

По словам уполномоченной по правам человека в Луганской народной республике Ольги Кобцевой, украинская сторона согласилась на компромиссы. Это позволит обменять удерживаемых лиц до нового года.

В свою очередь советник главы Луганской республики Родион Мирошник отметил, что дело удалось сдвинуть с мертвой точки благодаря тому, что украинские власти согласились на главное требование ополченцев – снять обвинения с людей, которых готовят к обмену.

"Киев должен был закрыть уголовные дела, поскольку важно, чтобы нам людей передавали не в статусе "беглых", – сказал он.

Зеленский решился на обмен пленными в целях собственной выгоды, считает политолог Михаил Погребинский. У главы государства стремительно падает рейтинг, он сильно переживает. Уровень одобрения немного вырос после саммита нормандской четверки, теперь Зеленский пытается заработать очки на обмене, приводит слова эксперта портал "ПолитНавигатор".

Переговоры наконец достигли успеха. Состоится обмен удерживаемых лиц по формуле: всех установленных на всех установленных.

Донбасс освободит 187 украинцев, Украина - 53 человека. Слава Богу! pic.twitter.com/q3ZImUZ9QU — ★Нефритовый���� (@nefritovy) December 23, 2019

Но сильно ему это не поможет, уверен политолог. "Эйфорическая реакция на него заканчивается, местные выборы глав объединенных территориальных общин 22 декабря это показали – кандидаты от "Слуги народа" набрали всего треть голосов", – напомнил Погребинский.

Об обмене "всех на всех" Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились на саммите нормандской четверки в Париже 9 декабря. Также лидеры условились продолжить разведение сил на линии фронта.