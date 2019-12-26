Появились подробности пьяного звонка Зеленского Путину

Новый год Владимир Зеленский будет встречать в Иваново-Франковской области в резиденции "Синегора". Праздничный вечер президент разделит с семьей и главой своего офиса Андреем Богданом. Об этом сообщил украинский портал "Страна".



Пройти мимио такой новости пользователи Сети не могли. Они начали строить шутливые предположения, как глава государства проведет новогодний вечер. "За Крымский мост-то выпьют, надеюсь", – написал комментатор с ником Укротитель Хохлов.

А Вагон Баллонов не исключил, что Зеленский будет налегать на алкоголь. Несмотря на высокую должность. "Набухаются, будут звонить Путину, спрашивать чей Крым и бросать трубку", – пошутил комментатор.

Любопытно, что участие премьер-министра Алексея Гончарука в новогоднем вечере под вопросом. Но уже точно известно, что некоторые соратники Зеленского останутся в Киеве. Среди них – спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. А первый помощник президента Сергей Шефир собирается отдохнуть за границей.

Сообщается, что Зеленский планирует уехать в "Синегору" после проведения обмена заключенными с Донецкой и Луганской республиками. Точное время прибытия в резиденцию неизвестно.

Особый статус "Синегора" получила задолго до возникновения нынешней Украины. В начале XX века резиденцию использовал император Австро-Венгерской империи Франца-Иосифа. В советское время там находился санаторий.

Кстати, в четверг на пресс-конференции Путин сказал, что это плохо, когда Зеленский продаёт украинские земли.



В итоге уже почти два дня нет заседания аграрного комитета Рады. Я как бы ни на что не намекаю, но...)))))