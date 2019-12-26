Путин и Зеленский договорились по Донбассу: ДНР и ЛНР ждет мрачное будущее

В Киеве указывали на несколько вариантов решения проблемы
Донбасса: выполнить минские соглашения, забыть о регионе или заморозить
конфликт и ждать благоприятной ситуации. По словам Охрименко, Украина
предложила России третий вариант. Москва согласилась, уверяет журналист.
Он напомнил о недавних словах главы российского МИДа Сергея Лаврова, который отметил, что сохраняет надежду на урегулирование конфликта при Владимире Зеленском. Это заявление свидетельствует о согласии Путина на формулу Зеленского по Донбассу, считает журналист.
"А эта формула простая. Провести обмен пленных. Развести войска в зоне ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей. - Прим. ред.) в течение пяти-шести лет", – написал Охрименко на своей странице в "Фейсбук".
Также Зеленский предлагал восстановить работу контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения, упростить для жителей Донбасса посещение остальной территории Украины. "При этом никакого особого статуса ОРДЛО не получит. Все остается на уровне заморозки на ближайшие сто лет", – подчеркнул Охрименко.
В таком случае республики Донбасса останутся в подвешенном
состоянии на неопределенное время. Эксперты прогнозируют, что с
ускорением темпа выдачи российских паспортов все больше жителей Донбасса в
поисках лучшей жизни будут покидать народные республики и оседать в России.
Судьбу Донбасса лидеры России и Украины обсуждали на саммите в нормандском формате в начале декабря в Париже. Стороны подтвердили приверженность минским соглашениям, но не достигли договоренностей о порядке их выполнения.
Владимир Путин сослался на текст документа и напомнил, что контроль над границей Украина получит после проведения местных выборов в регионе и закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны. Владимир Зеленский предложил сначала передать границу украинским силовикам, а потом проводить выборы и менять основной закон.
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
А ты загадал ( а ) желание и ....?
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Пойдет ли снег на Новый Год?
Почему вы все такие страшные