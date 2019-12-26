Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки

Объединение России и Белоруссии может сыграть злую шутку с
Кремлем, считает скандально известный украинский журналист Матвей Ганапольский.
По его мнению, россияне не против, чтобы Александр Лукашенко стал их новым
президентом.
В будущем Союзном государстве он вряд ли удовлетворится ролью политика второго плана. "Он хочет быть пусть не первой, но равной. Чего стоит его приглашение России вступить в Беларусь, а не наоборот", - сказал Ганапольский в эфире "Эха Москвы".
По его мнению, Лукашенко будет конкурировать с Путиным за кресло главы государства и может переиграть российского лидера. "Россияне давно хотят, чтобы на начальников орали в прямом эфире из колхоза", – считает он. Объединение двух стран зависит от Лукашенко, уверен журналист.
Ранее СМИ сообщали, что в Союзном государстве белорусский лидер может стать премьер-министром. Однако Батька – птица высокого полета, поэтому на должность главы правительства не согласится, уверен Ганапольский. "Будет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым", - сказал он.
Развязки интриги ждать недолго, полагает Ганапольский. "Лукашенко для девушки-России – завидный жених", – считает журналист.
В начале декабря президенты России и Белоруссии пытались согласовать новый план по интеграции. Речь идет об объединении рынков, сближении законодательств двух стран. Достичь компромисса не удалось. Еще одна встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется до конца года.
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