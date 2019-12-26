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Политика

Президент России Лукашенко: важное заявление о будущем Батьки

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко отказывается считать себя "младшим братом" в отношениях с Россией. Премьер-министром Союзного государства Батька быть не хочет: его влекут другие политические высоты. 
прочитано 705 раз

Объединение России и Белоруссии может сыграть злую шутку с Кремлем, считает скандально известный украинский журналист Матвей Ганапольский. По его мнению, россияне не против, чтобы Александр Лукашенко стал их новым президентом.

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В будущем Союзном государстве он вряд ли удовлетворится ролью политика второго плана. "Он хочет быть пусть не первой, но равной. Чего стоит его приглашение России вступить в Беларусь, а не наоборот", - сказал Ганапольский в эфире "Эха Москвы".

По его мнению, Лукашенко будет конкурировать с Путиным за кресло главы государства и может переиграть российского лидера. "Россияне давно хотят, чтобы на начальников орали в прямом эфире из колхоза", – считает он. Объединение двух стран зависит от Лукашенко, уверен журналист.

Ранее СМИ сообщали, что в Союзном государстве белорусский лидер может стать премьер-министром. Однако Батька – птица высокого полета, поэтому на должность главы правительства не согласится, уверен Ганапольский. "Будет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым", - сказал он.

Развязки интриги ждать недолго, полагает Ганапольский. "Лукашенко для девушки-России – завидный жених", – считает журналист.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

В начале декабря президенты России и Белоруссии пытались согласовать новый план по интеграции. Речь идет об объединении рынков, сближении законодательств двух стран. Достичь компромисса не удалось. Еще одна встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется до конца года.

Автор: 26 декабря 2019, 13:48
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
пора говорить не об объединении белоруссии и россии
а об объединении всего мира без границ виз валют мидов и президентов
1

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