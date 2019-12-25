Лукашенко разнесли после неприличного предложения Путину

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко по поводу интеграции России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства продолжается даже в преддверии Нового года. Белорусский лидер выступил с оригинальным предложением, в котором некоторые пользователи Сети разглядели насмешку над дружескими стремлениями россиян.

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