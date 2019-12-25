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Политика

Лукашенко объявил о вступлении Белоруссии в НАТО

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Слова Александра Лукашенко о войне России с НАТО из-за Белоруссии наделали много шума. Эксперты констатируют: своими заявлениями лидер соседней республики фактически признал курс Минска на вступление в Североатлантический альянс. 
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В интервью главреду "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову Александр Лукашенко был предельно откровенен. Запад и НАТО глава государства назвал гарантами суверенитета "Белоруссии". "Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество – они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут", - сказал он.

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Заявление Лукашенко означает, что на Белоруссию фактически распространяется механизм коллективной безопасности Североатлантического альянса, считают авторы телеграм-канала "Бульба престолов". "Такие военные договоренности с Западом действительно существуют. Уже скоро будут и совместные учения", – предупреждают они.

По сути, отмечают авторы, при "пророссийском" Лукашенко Белоруссия неформально стала ассоциированным членом НАТО, на нее распространяются военные гарантии Североатлантического альянса. Президент соседней республики не первый раз намекает на это, подчеркивает "Бульба престолов".

По их мнению, Москва должна распрощаться с иллюзиями относительно режима в Минске. Лукашенко – "натуральный враг, опасный и с потрохами продавшийся противнику", предупреждают авторы телеграм-канала.

"Дальнейшая поддержка позитивной риторики по интеграции, при таких действиях Белоруссии, несет риски резкого снижения рейтинга руководства России, когда маски будут окончательно сброшены", - резюмировали авторы.

Напомним, весной этого года Лукашенко высказался в пользу налаживания отношения с НАТО. Североатлантический альянс не является противником Белоруссии, подчеркнул президент. Кроме того, в Минск зачастили влиятельные чиновники США и ЕС.

Так, в августе с Александром Лукашенко встретился тогдашний советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон. Белорусский лидер призвал высокопоставленного гостя начать отношения двух стран с чистого листа.

Автор: 25 декабря 2019, 12:22
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