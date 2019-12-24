Зеленский лезет в карманы украинцев ради издевательств над Родиной-матерью

При президентстве Владимира Зеленского Украинский институт национальной памяти продолжил заниматься уничтожением любой связи страны с ее историей, что он начал делать в бытность у власти его предшественника, Петра Порошенко. Новый глава организации отчитался о том, что была найдена возможность изуродовать монумент Родина-мать в центре Киева. Платить за все предложено простым украинцам. прочитано 191 раз Украинские власти взяли на вооружение идеологию, для поддержания которой требуется безостановочная фальсификация истории. Самые большие проблемы Незалежная испытывает с советским периодом своего существования, поскольку буквально все, что у нее есть, было создано именно тогда. ПО ТЕМЕ На Украине трое суток пытаются снести Монумент славы Сюжеты Новости Украины Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер Одним из самых ярких и красноречивых символов советского прошлого Украины является монумент Родина-мать в центре Киева. В своих руках статуя держит щит, на котором изображен герб СССР. Специально для борьбы с такими памятниками был создан Украинский институт национальной памяти. Особо он отличился в бытность президентом Петра Порошенко. Учреждение продолжило свою работу и при Владимире Зеленском. Более того, новый глава учреждения Антон Дробович смог сделать то, с чем не справился его более одиозный предшественник Владимир Вятрович. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manuel de los Ojos (@m.delosojos) 9 Дек 2019 в 4:16 PST Выяснилось, что в Институте электросварки имени Патона нашли способ убрать со щита Родины-матери пресловутый советский герб. "Мне буквально позавчера сообщили, что в Институте Патона есть решение, как демонтировать, но это решение будет очень дорогим", – цитирует издание "Политнавигатор" Антона Дробовича. Он пообещал спросить совета у простых украинцев, "готовы ли они заплатить такие средства из своих налогов". Он пожаловался на то, что сам монумент представляет собой довольно сложную инженерную конструкцию, которую легко повредить неквалифицированными работами. Однако эти сложности, а также дороговизна работ, судя по всему, не останавливают украинских активистов от попыток внести корректировку в исторический облик статуи. Напомним, Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во многом благодаря тому, что избиратели смотрели на него как на своего рода антитезу Петра Порошенко. Они полагали, что бывший шоумен не станет проводить подчас доходящую до абсурда политику украинизации, при которой страна буквально отрывается от своих исторических корней.

Геннадий Куприянов 24 декабря 2019, 09:30 Автор: