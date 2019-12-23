Объявлено о поражении Владимира Зеленского

В большинстве регионов Украины кандидаты, обозначившие свою связь с действующим главой государства, проиграли на местных выборах, пишет "Страна.ua". Некоторые эксперты считают, что медвежью услугу им оказало имя Владимира Зеленского.
Наибольшей народной поддержкой пользовались самовыдвиженцы. Впрочем, в партии "Слуга народа" такие результаты голосования все равно признали победой.
"Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат – наш!" – цитирует сообщение партии портал "Украина.ру". "Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии", – заявили соратники Зеленского.
Некоторые эксперты выразили робкую надежду, что, столкнувшись с такими результатами, которые стоит расценивать как первые признаки провала, политик задумается о реформировании команды. Ранее о необходимости проведения чисток рассказал политолог Владимир Корнилов.
С интересом следим за извиванием "слугонародовских" на выборах территориальных громад. в общем потери рейтинга в пределах 30-40%.— tZE inform (@tZEinform) December 23, 2019
Он уверен: начать нужно с тех, кто в команде Зеленского отвечает за экономическую политику. "В ближайшее время правительство, по крайней мере, его экономический блок, будет заменен. Потому что действия премьера Гончарука, министра экономики Милованова и прочих чудиков в правительстве Зеленского – от них будут избавляться", – подчеркнул эксперт.
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