Объявлено о поражении Владимира Зеленского

В большинстве регионов Украины кандидаты, обозначившие свою связь с действующим главой государства, проиграли на местных выборах, пишет "Страна.ua". Некоторые эксперты считают, что медвежью услугу им оказало имя Владимира Зеленского.

"Будут избавляться": чисткам в окружении Зеленского нашли оправдание

Наибольшей народной поддержкой пользовались самовыдвиженцы. Впрочем, в партии "Слуга народа" такие результаты голосования все равно признали победой.

"Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат – наш!" – цитирует сообщение партии портал "Украина.ру". "Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии", – заявили соратники Зеленского.

Некоторые эксперты выразили робкую надежду, что, столкнувшись с такими результатами, которые стоит расценивать как первые признаки провала, политик задумается о реформировании команды. Ранее о необходимости проведения чисток рассказал политолог Владимир Корнилов.

С интересом следим за извиванием "слугонародовских" на выборах территориальных громад. в общем потери рейтинга в пределах 30-40%.