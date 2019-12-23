На недавних переговорах в нормандском формате стороны
решили продолжить отвод подразделений на линии фронта. Владимир Зеленский
рассказал о готовящемся разведении сил на трех участках. Между тем президент
России Владимир Путин призывал украинского коллегу договориться об отводе войск
на всей линии фронта.
Любопытные подробности переговоров в Париже озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Инициативу Путина Зеленский отверг, рассказал глава ведомства. "У него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки", - недоумевает министр.
Лавров попытался объяснить упрямство Зеленского. Министр предположил, что украинский лидер зависим от сил, которые не хотят прекращения конфликта. "Либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома", - сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.
Зеленский - это единственный кандидат в президенты, который обязательно исполнит свои обещания!— Вашингтонский Обком (@_Fashington) April 2, 2019
Так как он ничего вам не обещал и ничего вам не должен
Саммит в нормандском формате прошел в Париже 9 декабря. Результаты встречи скромные: стороны подтвердили приверженность минским соглашениям, договорились продолжить отвод подразделений и обменять заключенных по формуле "всех на всех".
Однако даже во время переговоров двух лидеров огонь в Донбассе не прекращался. Украинские силовики вели обстрел позиций республик. В Донецке и Луганске на Зеленского уже не надеются, да и украинцы стремительно разочаровываются: за последние несколько месяцев рейтинг президента рухнул на 20%.
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