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Политика

Зеленский отказался от главного предвыборного обещания

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Окончание войны в Донбассе было ключевым предвыборным обещанием Владимира Зеленского. Теперь президент идет в отказ: он дал понять, что прекращать боевые действия не намерен. 
прочитано 589 раз

На недавних переговорах в нормандском формате стороны решили продолжить отвод подразделений на линии фронта. Владимир Зеленский рассказал о готовящемся разведении сил на трех участках. Между тем президент России Владимир Путин призывал украинского коллегу договориться об отводе войск на всей линии фронта.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Любопытные подробности переговоров в Париже озвучил глава МИД России Сергей Лавров. Инициативу Путина Зеленский отверг, рассказал глава ведомства. "У него, видимо, даже по этому вопросу связаны руки", - недоумевает министр.

Лавров попытался объяснить упрямство Зеленского. Министр предположил, что украинский лидер зависим от сил, которые не хотят прекращения конфликта. "Либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома", - сказал глава внешнеполитического ведомства в эфире Первого канала.

Саммит в нормандском формате прошел в Париже 9 декабря. Результаты встречи скромные: стороны подтвердили приверженность минским соглашениям, договорились продолжить отвод подразделений и обменять заключенных по формуле "всех на всех".

Однако даже во время переговоров двух лидеров огонь в Донбассе не прекращался. Украинские силовики вели обстрел позиций республик. В Донецке и Луганске на Зеленского уже не надеются, да и украинцы стремительно разочаровываются: за последние несколько месяцев рейтинг президента рухнул на 20%.

Автор: 23 декабря 2019, 11:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
Ответить
Почему гоcслужащие умалчивают об этом?
Вы в курсе, что некоторым гражданам переводили круглую сумму регулярно послeдние 12 лет? Но только накануне появился государственный центр для проверки соц выплат -- <цензура> --
Я был в полном удивлении, узнав, что гoсyдарство обязано мне 97 329 руб! Но, пройдя инструкции нa caйте, я забрал свои деньги нa карточку за пятнадцать минут!




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