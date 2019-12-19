Вскрылись шокирующие планы Зеленского на Севастополь

Россия неоднократно повторяла: передача Севастополя Украине была незаконной. По словам киевского политолога Михаила Погребинского,
база Черноморского флота всегда была территорией федерального подчинения. Этот
статус Севастополь сохранял и в украинский период своей истории, сказал эксперт
в интервью "Комсомольской правде".
На днях Владимир Зеленский инициировал изменения в Конституцию страны. Каково же было удивление журналистов, когда они узнали, что о Севастополе в законопроекте нет ни слова. Соответственно, особого статуса город лишается.
Получается, что после принятия закона Севастополь станет "просто украинским городом" – как Львов, Херсон и другие. По мнению Погребинского, выдвигая такие предложения, Зеленский идет на поводу у русофобов.
Политолог напомнил, что на Украине до сих пор функционируют структуры бывшей Автономной республики Крым. "Они и предлагают президенту: у России есть такой аргумент, связанный с Севастополем. Значит, надо его отменить", – пояснил Погребинский.
Отказать им Зеленский не может, констатировал аналитик. "Потому что должен постоянно выполнять обязательную программу: "Крым наш. Севастополь наш. Россия – агрессор!" – заключил эксперт.
Напомним, что Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.
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