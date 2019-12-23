Вскрылся секретный договор России и Украины

Сообщение с пометкой "Слухи" опубликовал телеграм-канал "Легитимный". "Кроме всех прочих газовых договоренностей, между Украиной и Россией существуют скрытые, непубличные устные договоренности, которые касаются политической части", – со ссылкой на собственные источники рассказали авторы.

Исполнение своих обязательств украинской стороной гарантировал лично помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Частично скрытые политические договоренности, которых удалось достичь Москве и Киеву, касаются главы "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его активов на Украине. "Источник дополняет, что ходят слухи, что было обещано не сажать Медведчука, хотя иллюзию будут создавать", – подчеркнул "Легитимный" в "Телеграм".

Согласно сообщениям СМИ, пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках голубого топлива с 1 января. До этого, 20 декабря, Москва и Киев подписали протокол, в рамках которого будет заключено соглашение о продолжении транзита газа. Кроме того, российская сторона должна заплатить "Нафтогазу" порядка 2,9 миллиарда долларов.

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились

Российская и украинская компании все же смогли найти компромисс и подписали контракт о транзите российского газа в Европу. Каждой пришлось пойти на уступки.