Восстание против Зеленского в Киеве: бунтовщики перекрывают улицы

Основные акции проходят у Верховной рады. Люди протестуют
против инициативы Зеленского о создании свободного рынка земли. Предполагается
передать в частные руки миллионы гектаров черноземов. Граждане опасаются, что
плодородные участки передадут иностранцам.
В середине ноября законопроект приняли в первом чтении. 17 декабря аграрный комитет Верховной рады рассматривает поправки ко второму чтению. Продажу земли митингующие называют предательством Украины и преступлением против народа.
Сказать свое слово под стены парламента пришли и противники изменений в Трудовом кодексе. Новая редакция облегчает увольнение работников. Есть и те, кто требует от Зеленского вернуть шахтерам долги по зарплате и отменить пошлины на ввоз автомобилей из Европы.
Происходящее в центре украинской столицы напоминает хаос, движение по улицам частично перекрыто. "Масштабный бунт поставил на уши весь Киев, под Раду стянули силовиков", – пишет портал Politeka.net. Журналисты назвали происходящее восстанием.Полиция взяла правительственный квартал под усиленную охрану. В состояние повышенной готовности приведены также военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники службы спасения, взрывотехники.
К масштабным протестам украинская столица уже привыкла. При Владимире Зеленском громкие акции проходят в городе почти ежедневно. Не так давно украинцы протестовали против "капитуляции" перед Россией по вопросу Донбасса.
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