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Политика

Собянин ответил на сложные вопросы депутатов в ходе отчета в Мосгордуме

Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с отчетом перед Мосгордумой. Сделав упор на реальные достижения и конкретные итоги своей работы, столичный градоначальник легко сбил обличительных пафос оппозиции и вызвал восхищение у наблюдателей.
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К встрече с депутатами столичного парламента мэр Москвы подготовил всесторонний доклад о развитии города. Сергею Собянину действительно есть чем гордиться, ведь под его руководством удалось решить все основные городские проблемы.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Если еще десять лет назад Москва страдала от роста задолженностей города, то теперь может похватстаться уверенным экономическим ростом. "В прошлом году впервые за последние 30 лет мы отметили 10-процентный рост промышленности. Это дорогого стоит", – подчеркнул Сергей Собянин. В целом на Москву приходится свыше 20% ВВП всей страны. Кроме того, по сравнению с 2010 годом общий объем инвестиций в экономику столицы в реальном выражении вырос в два раза, достигнув отметки в 2,8 триллиона рублей.

"От нас во многом зависят перспективы экономического роста всей страны", – заметил мэр Москвы.

Одновременно с этим были реализованы уникальные проекты, в которых столица стала первопроходцем. Примером развития транспортной инфраструктуры стало создание МЦК и МЦД. А многофункциональные центры показали всем совершенно новый стандарт работы с населением.

Важно, что все эти проекты были реализованы не в качестве единственного шага для создания красивой картинки, а в рамках глубоко продуманной и всесторонней стратегии развития города. Именно эту мысль Сергей Собянин попытался донести до депутатов Мосгордумы, поскольку пока не все понимают многие ньюансы и значимые факторы тех или иных городских проектов.

Обещание превратить Москву в "лучший город Земли" для столичной мэрии не является пустым звуком. Это реальная программа, которая основывается на уже достигнутых результатах. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на улучшения в самых разных сферах, которые удалось достичь за последние годы. При этом московские власти включают во все элементы развития города – от транспорта до цифровизации услуг – социальную составляющую.

Также речь Сергея Собянина показала, что при принятии решений, связанных с развитием города, нельзя слушать "луддитов и консерваторов". Такие люди всегда будут выступать против любых нововведений, тогда как городские власти каждое свое решение принимают с оглядкой на стратегический план и делают так, чтобы оно приносило выгоду городу в долгосрочной перспективе.

"В конечном счете мы выбираем между жизнью и смертью, ведь город – живой организм. Я обещаю сделать жизнь москвичей лучше", – подчеркнул Сергей Собянин.

Например, строительство инфраструктуры к чемпионату мира по футболу в 2018 году до сих пор обеспечивает рост туристического потока в Москву. Если раньше туристическая отрасль приносила в бюджет города от 20 до 30 миллиардов рублей в год, то теперь эта цифра поднялась до 130 миллиардов. При этом, подчеркнул Сергей Собянин, изменения в городской среде производились, в первую очередь, не для туристов, а для самих москвичей.

Уверенная и основанная на реальных достижениях позиция Сергея Собянина вдребезги разбила весь обличительный пафос оппозиции. В частности, никакого труда для него не составило грамотно, спокойно и обоснованно ответить на вопросы от фракции КПРФ.

Столичный градоначальник объяснил, что никакого превышения высотности по реновании по сравнению с изначальными планами нет, и две трети домов будут не выше 14 этажей. Ситуация в медицине и вовсе заслуживает не беспокойства, а похвалы. Эта сфера подверглась модернизации, и теперь пациентов не держат в больницах просто так, а зарплата врачей выросла в два раза.

"За восемь лет продолжительность жизни москвичей выросла на четыре года", – рассказал мэр Москвы.

Вместе с этим Сергей Собянин легко шел навстречу разумным предложениям со стороны депутатов Мосгордумы. Например, он пообещал рассмотреть предложение о пересмотре компенсаций владельцам сносимых гаражей.

"Сегодняшний отчет мэра в Мосгордуме, кажется, всем показал, что Собянин – живой, открытый, он спорит, соглашается или отрицает", – в своем "Телеграм" оценил отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой журналист Сергей Минаев. Он отметил, что мэр Москвы не читает по бумажке выверенный текст, спокойно отвечает на выкрики из зала и в целом держится более чем уверенно.

"В общем – это полная противоположность традиционной политики выступлений российских градоначальников", – заметил Сергей Минаев.

Остались под впечатлением от общения столичного градоначальника с депутатами Мосгордумы и авторы телеграм-канала "Караульный". Сергей Собянин предстал как человек, который искренне увлечен своим делом и заинтересован в том, чтобы добиться высоких результатов. "В МГД выступал не революционер и не прожектер, а профессионал, руководитель, четко видящий цели и ведущий к ним город", – говорится в сообщении.

Автор: 18 декабря 2019, 19:35

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