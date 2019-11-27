"Праздник просто": москвичи поговорили с Собяниным и Воробьевым о МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретились с жителями столицы, чтобы выслушать пожелания и предложения по развитию Московских центральных диаметров. Как отмечает телеканал "360", большинство пассажиров положительно отозвались о новом виде транспорта.
"Какой-то праздник просто! Во-первых, уже второй день еду в таком прекрасном составе, во-вторых, Вас еще встретила", – обратилась женщина к главе области. "Поезда очень хорошие, и ехать недолго", – согласился с ней другой пассажир.
Напомним, что 21 ноября были запущены первый и второй центральный диаметры. Поезда следуют с 05:30 до 01:00 без дневных перерывов. Всего планируется открыть пять веток, которые соединят Москву и ближнее Подмосковье.
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