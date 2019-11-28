Собянин рассказал о принятом Мосгордумой бюджете Москвы

Бюджет на следующую трехлетку поддержали абсолютное
большинство депутатов – 35 из 45. Это представители всех фракций столичного
парламента – "Единой России", КПРФ, "Справедливой России",
"Моей Москвы" и "Яблока", отметил мэр.
По его словам, в ходе обсуждения законопроекта поступило много поправок. Каждую из них власти города обсуждали с депутатами детально.
Бюджет получился социальным, в то же время принятый документ является бюджетом развития, подчеркнул градоначальник. "Смогли найти ресурсы для увеличения расходов по ряду приоритетных направлений", - написал Собянин на своем персональном сайте.
Значительно выросли расходы на приоритетные для Москвы направления – здравоохранение и образование. "Соответственно, на 30,4% и 25,8%. Полностью обеспечены финансированием крупнейшие транспортные проекты - строительство метро, дорог, создание и развитие Московских центральных диаметров", – подчеркнул градоначальник.
Мосгордума приняла бюджет города до 2022 года. За него проголосовали 35 из 45 депутатов - представители всех фракций. Он получился социальным и в то же время бюджетом развития. В блоге рассказываю о приоритетах: https://t.co/fOuWtsbAIl— Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 27, 2019
Обеспечена всем необходимым и программа реновации. По словам Собянина, в ближайшие годы она должна выйти на проектную мощность. Серьезные расходы предусмотрены также на поддержку малого и среднего бизнеса, на развитие промышленности и инноваций.
Одобренный всеми фракциями Мосгордумы бюджет на следующую трехлетку градоначальник назвал гарантией устойчивого развития столицы. Он поблагодарил парламентариев за конструктивную работу.
Напомним, МГД приняла в окончательном чтении бюджет Москвы на заседании 27 ноября. Согласно документу, в следующем году доходы составят два триллиона 798 миллиардов рублей, расходы – три триллиона 64 миллиарда рублей. В 2021 году сумма доходов превысит три триллиона рублей и продолжит расти в 2022-м.
Больше половины расходов направят на социальную сферу. На здравоохранение, образование, спорт, культуру, а также жилье и социальную поддержку будет выделено 1,7 триллиона рублей.
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