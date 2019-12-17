Лично отдал приказ: жуткие подробности участия Порошенко в убийстве

Ликвидация Павла Шеремета и Дениса Вороненкова, а также
инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко – звенья одной цепи. Такого мнения
придерживается политолог Дмитрий Куликов.
Эксперт не сомневается в причастности к указанным эпизодам бывшего президента Петра Порошенко. Это было организовано Службой безопасности Украины по приказу тогдашнего главы государства, сказал политолог в эфире телеканала "Россия 1".
"Потому что нужно было создать историю "террористической деятельности России и ЛДНР" на территории Украины, прямо там, в Киеве", – пояснил эксперт.
Провокации происходили на фоне антироссийской истерии на Западе, которая усилилась после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, напомнил Куликов. "Нет никаких сомнений, что все это делалось по приказу Порошенко", – заключил политолог.
На причастность бывшего президента к совершению тяжких преступлений указывает и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича юрист Андрей Портнов. Он предположил, что фигуранты дела об убийстве Шеремета были внештатными агентами Службы безопасности Украины. Спецслужба была лояльна к Порошенко.
Как это было. Убийство Павла Шеремета. pic.twitter.com/Qk6pApo9FS— Dmitrij Akhatov (@dmitrijakhatov) December 16, 2019
Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20 июля 2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной года. Среди них оказался участник так называемой террористической операции в Донбассе Андрей Антоненко. В свое время Петр Порошенко лично благодарил военнослужащего за сочинение неформального гимна спецназовцев.
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