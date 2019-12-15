Виновен: суд огласил приговор Петру Порошенко

Бывшего главу государства уличили в распространении клеветы. Иск против Петра Порошенко подал адвокат и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

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Он обвинил экс-президента в публикации недостоверных сведений. На сайте партии Порошенко "Европейская солидарность" было сказано, что Портнов подозревается в государственной измене.

Информация оказалась фейковой. Экс-сотрудник администрации Януковича подал иск и выиграл. Суд огласил приговор: политик должен выплатить юристу денежную компенсацию. "Бывший президент Украины Петр Порошенко выплатил Андрею Портнову 3500 гривен судебного сбора", – пишет портал "Страна.ua".

Экс-сотрудник администрации Януковича развязал против Порошенко настоящую войну. После смены власти он вернулся на Украину и начал активно добиваться уголовного преследования бывшего президента.

По заявлениям юриста были начаты расследования о коррупции, злоупотреблении властью, отмывании преступных доходов. Однако Порошенко пока проходит по ним как свидетель.

Тем не менее экс-президент переписал активы на родственников. В начале ноября журналисты выяснили, что активы корпорации "Рошен" Порошенко передал старшему сыну Алексею. По мнению Портнова, это говорит о том, что бывший глава государства не исключает своего ареста.

"Красные линии, которые Порошенко чертит президенту Зеленскому, сам Порошенко перешел при подписании Минских соглашений" - А.Портнов.

Лучше и не скажешь.