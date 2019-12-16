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Политика

Вскрылись сенсационные подробности о причастности Порошенко к убийству

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В эфире украинского телевидения прозвучало сенсационное заявление. Экс-президент страны может быть связан с убийством журналиста Павла Шеремета. Бывший глава государства был заинтересован в устранении известного корреспондента.
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Заказчики и исполнители преступления поддерживали тесный контакт со Службой безопасности Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил бывший сотрудник администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

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Адвокат напомнил об исчезновении четырех записей с камер наблюдения, зафиксировавших момент убийства Шеремета. Портнов заподозрил руководство МВД в сокрытии видео. "Я вам раскрываю тайну следствия – эти четыре видео были изъяты Департаментом национальной государственности СБУ", – заявил юрист.

Он призвал Государственное бюро расследований провести обыск в Службе безопасности Украины, изъять данные о фигурантах преступления и рассказать, какая связь была между ними и спецслужбами. Адвокат выразил уверенность в том, что предполагаемые преступники были тесно связаны с офицерами СБУ, лояльными тогдашнему президенту Петру Порошенко.

Если выяснится, что фигуранты дела были агентами Службы безопасности, то это будет означать, что заказчиками преступления являются чиновники СБУ, связанные с бывшим главой государства, уверен Портнов. Экс-президенту убийство известного журналиста могло быть выгодно, отметил юрист.

"Порошенко мог отводить от себя какие-то гораздо большие информационные посылы, либо готовились какие-то другие акции. Но здесь связь со Службой безопасности Украины очевидна", – сказал адвокат.

Петр Порошенко мог быть заинтересован в убийстве Павла Шеремета. Фото: commons.wikimedia.org/Okras (CC BY-SA 4.0)

Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20 июля 2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной года. Одним из них является Андрей Антоненко – участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

На фронте Антоненко находил время для занятий музыкой. Он сочинил неформальный гимн украинских спецназовцев. За это Порошенко лично поблагодарил военнослужащего.

Автор: 16 декабря 2019, 15:02
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