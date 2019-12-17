Порошенко похоронил будущее Зеленского

Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом", которое позволит европейским странам перестать беспокоиться за надежность поставок голубого топлива, сильно осложнено вопросами, которые не имеют прямого отношения к этой сфере. Все упирается в действия пришедших после государственного переворота политиков, которые вполне сознательно сжигали все мосты с Россией и максимально осложняли любое сотрудничество Москвы и Киева.
"При Петре Порошенко у украинских политиков и бизнесменов отсутствовало видение долгосрочной стратегии по выстраиванию отношений с Россией", – цитирует РИА ФАН политического аналитика Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгения Валяева. Он обратил внимание, что с другими странами у российского руководства таким проблем не возникает.
"У России много проблемных тем, например, с Германией, но это не мешает Москве и Берлину торговать и реализовывать энергетические проекты. Киев должен прийти к пониманию того, что должно быть выгодно их стране – прагматичные торговые отношения с Россией очень важны", – подчеркнул эксперт.
"Нафтогаз" опроверг достижение договоренностей по транзиту с Россией— Antonio Stough (@AntonioStough) December 17, 2019
Демарш, который устроил Петр Порошенко и близкие ему политические круги, фактически лишил Владимира Зеленского любых козырей на переговорах по газу. В связи с этим у украинского лидера весьма небольшие перспективы выйти из этой ситуации с выгодой для своей страны. Этот факт, в свою очередь, может стать основанием для массовых протестов радикалов.
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