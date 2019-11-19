Близкий человек жестко подставил забитого Порошенко

Генеральную прокуратуру Юрий Луценко возглавил в 2016 году. Новый глава надзорного ведомства принялся активно расследовать "преступления" Виктора Януковича. Экс-президента и его сторонников сравнивали с преступной организацией.
Тогда главный редактор портала "Страна.ua" Игорь Гужва с
иронией предположил, что схема может обернуться против Петра Порошенко, если он
проиграет выборы. "Шутка оказалось пророческой", – написал журналист
на своей странице в "Фейсбук".
На выходных правоохранители задержали руководителя Укрэксимбанка Александр Гриценко. Это человек Порошенко и родственник его жены, уточнил Гужва. "И был он задержан (внимание!) за содействие преступной организации Януковича в завладении УМХ (Украинского Медиа Холдинга. – Прим. ред.)", – написал журналист. В любом расследовании главное не выйти на самого себя, иронично отметил Гужва.
Последнее время следователи активно интересуются Юрием Луценко и его деяниями на посту генерального прокурора. В начале октября против него возбудили уголовное дело. Бывшего главу надзорного ведомства подозревают в содействии незаконному игорному бизнесу.
Спустя две недели последовало второе дело. Соратника Порошенко заподозрили в злоупотреблении властью.
Сам экс-президент фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Пока он проходит в качестве подозреваемого, но ситуация может измениться.
Порошенко решил подстраховаться. Он начал переписывать активы корпорации "Рошен" на старшего сына Алексея.
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