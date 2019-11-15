"Любовнички?": Порошенко застукали с молодым мужчиной

Резонансный снимок опубликовал на своей странице в
"Фейсбуке" телеведущий Ростислав Сухачев. На фотографии видно, как
Петр Порошенко и его соратник по партии "Европейская солидарность"
Алексей Гончаренко взялись за руки, переплетя пальцы. Содержание разговора
между ними в этот трогательный момент осталось неизвестным.
Снимок вызвал бурную реакцию у пользователей Сети. "Так мило. Они созданы друг для друга", – пошутил комментатор. Ходят слухи, будто Порошенко усыновил Гончаренко, отметил другой. "Партия нас связала, тайною нашей стала", – написал третий.
Некоторые усомнились в традиционной сексуальной ориентации экс-президента. "Возьмемся за руки, друзья. А может, за кое-что другое, когда никто не видит. Любовнички? Петя, а Марина в курсе?" – сыронизировал на своей странице в "Твиттере" пользователь с ником Кремлевский Связной.
Алексей Гончаренко – давний соратник Петра Порошенко. В Верховной раде прошлого созыва он входил в пропрезидентскую фракцию. Поддержал его на выборах главы государства.
В обновленном парламенте он стал депутатом от партии "Европейская солидарность". Возглавил политсилу сам бывший президент.
Соратник Порошенко публично оправдывал убийство одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В марте следующего года он был задержан в Москве по делу о покушении на убийство гражданина России. После допроса был отпущен и вернулся на Украину.
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