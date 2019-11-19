Сенсация: объявлено о союзе Зеленского и Порошенко

Украина вступила в первый политический кризис при новом
президенте, констатировал аналитик Андрей Головачев. Он не
исключил, что досрочные парламентские выборы пройдут следующей осенью.
Эксперт уверен: причина проблемы в том, что президент отказался разрывать отношения с олигархом Игорем Коломойским, на чем настаивал Международный валютный фонд. Владимир Зеленский надеялся задобрить организацию законом о свободном рынке земли, но та непреклонна.
Фактически Украина стала заложницей личных отношений Зеленского и Коломойского, констатировал аналитик. "Ситуация скверная: Зеленский уже потерял контроль над фракцией "Слуга народа", потому что люди Коломойского и Авакова (глава МВД Арсен Аваков. – Прим. ред.) фактически уже вышли из коалиции", – написал Головачев на своей странице в соцсети "Фейсбук".
По его мнению, президенту остается только вступить в союз со своим предшественником Петром Порошенко. "Процесс этот уже пошел", – считает политолог.
Действительно, в последнее время в Верховной раде происходят странные вещи. Некоторые депутаты от "Слуги народа" обвинили однопартийцев в том, что те продвигают на высокие посты в парламенте сторонников Порошенко.
Прежде всего речь идет о бывшем главе Института национальной памяти Владимире Вятровиче. Одиозный историк известен антироссийскими фальсификациями. Депутат Максим Бужанский уверен: партия "Слуга народа" Зеленского вступила в ситуативный союз с "Европейской солидарностью" Порошенко.
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