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Политика

Сенсация: объявлено о союзе Зеленского и Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Дела у президента Украины Владимира Зеленского хуже с каждым днем. Подорвавший здоровье из-за постоянного стресса политик потерял контроль над соратниками. От безысходности он вынужден вступить в коалицию со своим предшественником Петром Порошенко. 

Продолжение: Зеленский получил звонкую пощечину после грозного предупреждения
прочитано 785 раз

Украина вступила в первый политический кризис при новом президенте, констатировал аналитик Андрей Головачев. Он не исключил, что досрочные парламентские выборы пройдут следующей осенью.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Эксперт уверен: причина проблемы в том, что президент отказался разрывать отношения с олигархом Игорем Коломойским, на чем настаивал Международный валютный фонд. Владимир Зеленский надеялся задобрить организацию законом о свободном рынке земли, но та непреклонна.

Фактически Украина стала заложницей личных отношений Зеленского и Коломойского, констатировал аналитик. "Ситуация скверная: Зеленский уже потерял контроль над фракцией "Слуга народа", потому что люди Коломойского и Авакова (глава МВД Арсен Аваков. – Прим. ред.) фактически уже вышли из коалиции", – написал Головачев на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По его мнению, президенту остается только вступить в союз со своим предшественником Петром Порошенко. "Процесс этот уже пошел", – считает политолог.

Владимир Зеленский и Верховная рада; Украина; новости. Фото: www.globallookpress.com

Действительно, в последнее время в Верховной раде происходят странные вещи. Некоторые депутаты от "Слуги народа" обвинили однопартийцев в том, что те продвигают на высокие посты в парламенте сторонников Порошенко.

Прежде всего речь идет о бывшем главе Института национальной памяти Владимире Вятровиче. Одиозный историк известен антироссийскими фальсификациями. Депутат Максим Бужанский уверен: партия "Слуга народа" Зеленского вступила в ситуативный союз с "Европейской солидарностью" Порошенко.

Автор: 19 ноября 2019, 12:14

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
Ответить
ВестникЪ КАК УБИЛИ ИСАЕВА

ОТ ЧЕГО УМЕР ПОЛИТИК НИКИТА ИСАЕВ?
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ!
Марина Николаевна ВЕДЬМА
<цензура>=rdUWpaPo0Lw

Екатерина Матвеева 16 часов назад
Да бывает, что кардиограмму сделают - всё хорошо, а на сл. день человек умирает от инфаркта. Мне вот по мужика рассказывали: следил за собой, по утрам бегал, ездил куда-то в деревню за творогом и молоком, и в 40 с небольшим внезапно умер - сердце.
Ответить 4

Альбина Горбунова 7 часов назад
Его последние слова были "я кажется отравился" (со слов его помощницы Алины, которая сопровождала его в поезде)
Странная смерть. Никита вел здоровый образ жизни, занимался спортом.

П.С.
По канонам церкви тело нельзя резать это мерзость пред господом.
Ведьма Маринка сожги карты и покайся !
В АДУ ГОРЕТЬ БУДЕТЕ САТАНИСТЫ!
ЕГО УБИЛИ !
Аминь
СтраникЪГость
Ответить
Исаев Некита

Люди добрые !
Помяните меня!
Я не хотел умирать!
Я хотел дожить до 65, но не дали!

Какой-то мужик в поезде ко мне подсел.
Потом, он меня угощал своими гостинцами.
Он ушел, а мне вдруг сделалось дурно...
1

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