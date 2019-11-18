Порошенко подняли на смех за "пьяное" видео

Подозрения о том, что Пер Порошенко любит закладывать за воротник, стали появляться у украинцев еще тогда, когда политик занимал должность президента страны. И чем ближе была дата окончания его полномочий, тем чаще люди отмечали его неадекватное поведение.
Соратники Петра Порошенко объясняли странности стрессом и другими обстоятельствами, которые влияли на поведение политика. Однако победить уверенность широких масс в том, что бывший президент Украины часто появляется на публике пьяным, не удалось.
В очередной раз "на горячем" Петра Порошенко поймала журналистка Юлия Витязева. "Для релакса. Не вполне трезвый Порошенко рассказывает, как команда Януковича хочет остановить Украину на пути в светлое евроатлантическое будущее", – написала она.
"Но Петро будет бороться. Аки лев. И сорвет любые, самые коварные планы", – дала Витязева короткую выжимку из пространного монолога Петра Порошенко.
В частности, бывший украинский лидер рассказал, что новость о возможном снятии с него депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Украины застала его за границей. Однако прятаться за пределами страны политик не собирается. Он пообещал вернуться на родину, чтобы доказать свою невиновность, сразу после того, как закончит все свои дела.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!