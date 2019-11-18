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Политика

Порошенко подняли на смех за "пьяное" видео

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Журналистка и частая гостья программ Владимира Соловьева на телеканале "Россия 1" Юлия Витязева в своем канале в "Телеграм" поделилась интересным видео с участием Петра Порошенко. На записи, как утверждает она сама, бывший президент Украины дает интервью не совсем трезвым.

Продолжение: Путин и Макрон провели переговоры об Украине
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Подозрения о том, что Пер Порошенко любит закладывать за воротник, стали появляться у украинцев еще тогда, когда политик занимал должность президента страны. И чем ближе была дата окончания его полномочий, тем чаще люди отмечали его неадекватное поведение.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Соратники Петра Порошенко объясняли странности стрессом и другими обстоятельствами, которые влияли на поведение политика. Однако победить уверенность широких масс в том, что бывший президент Украины часто появляется на публике пьяным, не удалось.

В очередной раз "на горячем" Петра Порошенко поймала журналистка Юлия Витязева. "Для релакса. Не вполне трезвый Порошенко рассказывает, как команда Януковича хочет остановить Украину на пути в светлое евроатлантическое будущее", – написала она.

"Но Петро будет бороться. Аки лев. И сорвет любые, самые коварные планы", – дала Витязева короткую выжимку из пространного монолога Петра Порошенко.

В частности, бывший украинский лидер рассказал, что новость о возможном снятии с него депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Украины застала его за границей. Однако прятаться за пределами страны политик не собирается. Он пообещал вернуться на родину, чтобы доказать свою невиновность, сразу после того, как закончит все свои дела.

Автор: 18 ноября 2019, 18:45

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