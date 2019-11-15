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"Происходит что-то странное": важное заявление о состоянии Зеленского

Владимир Зеленский; Украина; новости. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский потерял адекватное представление о реальности. С важным заявлением о состоянии главы государства выступил киевский политолог Михаил Погребинский. 
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Зеленский живет не в реальном, а виртуальном мире, созданном его окружением. Он произносит фразы, которые навязаны узким кругом его сторонников, говорит только то, что им выгодно, сказал эксперт в эфире телеканала "Россия-1".

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Впрочем, в силу некомпетентности, в окружении Зеленского порой сами не понимают, о чем говорят, заявил Погребинский. "Говорить всякий бред, который нес там один из деятелей "Слуги народа" насчёт освобождения от коммунизма – это то, что слушает Зеленский", – поделился политолог своими соображениями.

По словам эксперта, Зеленский реально считает, что закон о свободном рынке земли принесет пользу украинцам, что простые граждане станут владельцами угодий. "Это полностью неадекватное представление о реальности, которое сейчас можно четко фиксировать", – заявил Погребинский.

"С Зеленским происходит что-то странное", – прокомментировало слова эксперта издание "ПолитНавигатор". 

Закон о свободном рынке земли Верховная рада приняла в первом чтении 13 ноября. Документ внесен в парламент по инициативе президента. Согласно нормативному акту, одно лицо может приобрести до 200 тысяч гектаров земли. Всего с молотка могут уйти 40 миллионов гектаров земли – 70% территории страны.

Большинство граждан страны выступают резко против законопроекта. Особую озабоченность вызывает возможность продажи земли иностранцам. После открытия рынка Украину скупят западные корпорации, предупреждает политолог Вадим Карасев.

Владимир Зеленский поспешил успокоить украинцев. По его словам, иностранцы смогут покупать землю лишь в том случае, если народ проголосует за это на референдуме.

Автор: 15 ноября 2019, 14:57

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