Во время международных переговорах о возможных путях мирного выхода из кризиса в Донбассе Украина должна твердо стоять на однажды выбранных позициях, не оглядываясь на реальность, уверен украинский ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. В противном случае, намекнул он, Владимира Зеленского можно будет обвинить в работе на российские интересы и лично Владимира Путина.

Украинские политические реалии приучили не только простых избирателей, но и многих экспертов и даже политиков обращать внимание не на реальные дела, а на лозунги и заявления. Тот или иной деятель может быть замешан в коррупционных схемах и предпринимать откровенно антиукраинские шаги, ведущие к ухудшению жизни населения, но пока он озвучивает одобряемые общественностью мысли к нему практически не будет претензий.

В этом плане Владимир Зеленский, использующий миролюбивую риторику и дипломатический язык для попытки изменения ситуации в стране к лучшему, оказался легким объектом для критики. "В последнее время руководство страны избегает называть Россию агрессором и обвинять лично Путина в том, что он является инициатором этой агрессии – аннексии Крыма и оккупации части Донбасса", – в интервью изданию "Обозреватель" пожаловался генерал-лейтенант Василий Богдан.

Этот факт позволил украинскому военному прийти к выводу, мол, между Москвой и Киевом уже существуют определенные договоренности, о которых обществу по понятным причинам решили не рассказывать. "Возможно, есть желание если и не сделать какой-то комплимент Путину, то сыграть с ним в поддавки, дескать мы идем вам навстречу", – опасается бывший сотрудник внешней разведки Украины.

Также он уверен, что во время переговоров украинской стороне не следует задаваться вопросом, чего требуют от нее другие участники встречи, а определить "чего она хочет". "А она хочет, чтобы были выполнены минские договоренности", – неожиданно заявил украинский военный. Однако тут же стала ясна причина подобного заявления. Оказалось, что Василий Богдан понимает заключенные в Минске договоренности прямо противоположным образом. Судя по его словам, "выполнение минских договоренностей" подразумевает подавление всех несогласных в Донбассе и насильственный захват региона.