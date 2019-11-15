Выживайте как хотите: Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам

Гражданам страны вновь придется затянуть пояса. "Рост
зарплат бюджетников едва компенсирует инфляцию, расходы на субсидии урезали, а
правила их начисления ужесточили. Кроме того, меньше выделят на
государственную помощь", – комментирует принятие главного финансового
закона страны телеграм-канал "Монiка Зеленскi".
Денег на финансовую помощь самым социально незащищенным слоям населения может не хватить, констатируют авторы. Это приведет либо к задержкам выплат, либо к ужесточению условий их получения – многие могут остаться без средств.
Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал новый бюджет самым антисоциальным за последние 15 лет. Говоря о параметрах нового закона, он отметил сокращение социальных расходов на 12,5 миллиарда гривен.
"Из них минус 10,5 миллиарда на программу жилищных субсидий по сравнению с прошлым годом. Еще на 1,5 сокращена государственная адресная помощь!" – возмутился чиновник.
Под горячую руку попали и пенсионеры. В сентябре сторонники Зеленского в Верховной раде проголосовали за законопроект о масштабной проверке пенсионных выплат. Едва сводящим концы с концами старикам придется доказывать, что они имеют право на получение копеечных сумм.
Чиновники на местах рьяно взялись за исполнение скандального закона. С мест приходят тревожные сообщения о том, что у пенсионеров отнимают положенные выплаты. По всей видимости, Украину при Зеленском ждут масштабные социальные протесты.
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