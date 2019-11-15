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Политика

Выживайте как хотите: Зеленский подложил свинью доверчивым украинцам

Владимир Зеленский; Украина; новости. Фото: www.globallookpress.com
Надежд на улучшение жизни при Владимире Зеленском у украинцев больше нет. Напичканная сторонниками нового президента Верховная рада приняла бюджет на следующий год. Экс-министр социальной политики Андрей Рева назвал его самым антисоциальным за многие годы. 

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Гражданам страны вновь придется затянуть пояса. "Рост зарплат бюджетников едва компенсирует инфляцию, расходы на субсидии урезали, а правила их начисления ужесточили. Кроме того, меньше выделят на государственную помощь", – комментирует принятие главного финансового закона страны телеграм-канал "Монiка Зеленскi".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Денег на финансовую помощь самым социально незащищенным слоям населения может не хватить, констатируют авторы. Это приведет либо к задержкам выплат, либо к ужесточению условий их получения – многие могут остаться без средств.

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал новый бюджет самым антисоциальным за последние 15 лет. Говоря о параметрах нового закона, он отметил сокращение социальных расходов на 12,5 миллиарда гривен.

"Из них минус 10,5 миллиарда на программу жилищных субсидий по сравнению с прошлым годом. Еще на 1,5 сокращена государственная адресная помощь!" – возмутился чиновник.

Под горячую руку попали и пенсионеры. В сентябре сторонники Зеленского в Верховной раде проголосовали за законопроект о масштабной проверке пенсионных выплат. Едва сводящим концы с концами старикам придется доказывать, что они имеют право на получение копеечных сумм.

Уровень жизни украинцев при Зеленском падает; новости; 2019. Фото: www.globallookpress.com

Чиновники на местах рьяно взялись за исполнение скандального закона. С мест приходят тревожные сообщения о том, что у пенсионеров отнимают положенные выплаты. По всей видимости, Украину при Зеленском ждут масштабные социальные протесты.
Автор: 15 ноября 2019, 12:39

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СтраникЪГость
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СССР - Российскую империю надо восстановить.
Но, Рак,Щука и Лебедь никогда не договорятся.
Только Бобры.
Нужны перевороты в 3 губерниях.
В Москве, Киеве, Минске власть не отвечает идеалу.
ВСЕ БОГОБОРЦЫ!!! ВСЕ КЛОУНЫ!!! ВСЕ СКОМОРОШНИЧАЮТ!!!
ПУТИН ЛИДЕР ПО КЛОУНИЧАНЬЮ !!!
НА КОЛ КЛОУНОВ ПРИДУРКОВ!!!
ЦАРЬ ГРЯДЕТ ГЕОРГИЙ ИЛИЯ!!!
ИЗ ВИКВИН!!!

ИИСУС ТАК РЕШИЛ!+!+!
КАЙТЕСЬ БУСУРМАНЕ ПРОКЛЯТЫЕ !!!
КАК ЖЕ ВЫ МНЕ НАДОЕЛИ СКОТЫ!!!
ТО ЛИ ЖИДЫ, ТО ЛИ МАСОНЫ!!!
ТО ЛИ РЕПТИЛОИДЫ !!!
АМИНЬ
АМИНЬ
АЛЛИЛУЙЯ

ПРИДУ К ВЛАСТИ ВСЕХ НАЧНУ ВЕШАТЬ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА ДО ПРЕМЬЕРА!!!
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КУХАРКИ!!!
РАСПУСТИЛИСЬ!!
Т.Ч.К.

ВСЕ КТО ПРОДАВАЛ ЗЕМЛЮ СИБИРИ И УКРАИНЫ ИНОСТРАНЦАМ ВСЕ БУДУТ ЛИЧНО МНОЮ КАЗНЕНЫ !!
ГОСПОДЬ ТАМ МНЕ ПОЛОЖИЛ НА СЕРДЦЕ.
АМИНЬ+
1

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