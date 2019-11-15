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Политика

Вскрылись подробности тайного разговора Путина и Порошенко

Петр Порошенко; Украина; новости. Фото: Globallookpress
Бывший представитель Украины на переговорах в Минске по Донбассу Роман Безсмертый рассказал подробности личной беседы Петра Порошенко с Владимиром Путиным. О чем разговаривали политики? 
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На одном из совещаний с участием всех высокопоставленных чиновников Порошенко изъявил желание лично переговорить с Путиным. Это было осенью 2015 года, рассказал Безсмертный в эфире "24 канала".   

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Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Дипломат признался, что тогда выступил против инициативы президента. "Как вы представляете себе это? О чем вы будете говорить?" – вспомнил Безсмертный о своей реакции.   

Несмотря на протесты своего окружения, с Путиным Порошенко все же переговорил. Тет-а-тет два лидера побеседовали 2 октября 2015 года на встрече нормандской четверки в Париже.   

По воспоминаниям Безсмертного, Путин и Порошенко отделились от остальных и отошли в сторону. "Они имели разговор об освобождении Надежды Савченко. Я понимаю этот мотив, я слышал разговор президентов", – рассказал дипломат. 

Владимир Путин и Петр Порошенко 2 октября 2015 года. Фото: kremlin.ru 

Много воды утекло с тех пор. Надежда Савченко была освобождена и вернулась на Украину в мае 2016 года. Когда-то всеобщая любимица и национальная героиня, ныне она превратилась в изгоя и прозябывает в тени былой славы.   

Ностальгировать о прошлом остается и Петру Порошенко. Имя экс-президента фигурирует в 13 уголовных расследованиях. Пока бывший глава государства проходит в качестве свидетеля, но на всякий случай переписывает активы на старшего сына.

Автор: 15 ноября 2019, 06:30
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