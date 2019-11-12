Вскрылись сенсационные подробности крупной аферы Порошенко

34 миллиона гривен – именно столько Петр Порошенко и его окружение положили в карманы в июле 2014 года. Тогда в Донбассе шли
тяжелые бои, украинские войска наступали на Донецк и Луганск.
По всей видимости, Порошенко решил, что дело в шляпе, у армии есть все необходимое, и можно подумать о собственном благосостоянии. По словам Портнова, в июле 2014 года тогдашний президент "продавил" решение о сокращении военного бюджета страны.
Теперь Порошенко может поплатиться за это. Портнов отметил, что украденные у армии средства были перечислены на счета иностранной компании Linway Management LLP. Высший антикоррупционный суд поручил расследовать те события.
Интересует следователей и случившееся в ноябре 2019 года в Керченском проливе. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство изучает, умышленно ли украинских моряков отправили на прорыв в Азовское море.
На этом фоне Порошенко судорожно пытается спасти свои активы. Экс-президент опасается, что в одночасье может их лишиться, поэтому начал переписывать фирмы на старшего сына Алексея. "Не нужно быть сильно умным, чтобы догадаться, что Петр Порошенко ожидает возможного ареста своих активов и, как следствие, конфискации имущества", – сказал Портнов в эфире телеканала "112 Украина".
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Мама говорит что я уродина