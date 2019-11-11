Конфискация имущества: трусливого Порошенко довели до паники

Свой основной актив, кондитерскую корпорацию Roshen, бывший президент перерегистрировал на старшего сына Алексея. "Не
нужно быть сильно умным, чтобы догадаться, что Петр Порошенко ожидает
возможного ареста своих активов и, как следствие, конфискации имущества",
– заявил в эфире телеканала "112 Украина" юрист Андрей Портнов, ранее
работавший в администрации Виктора Януковича.
Несмотря на ожидания общественности, Владимир Зеленский пока не предпринимает решительных действий в отношении своего предшественника. Тем не менее, экс-президент опасается, что в один прекрасный момент решения против него могут быть приняты, отметил Портнов.
В конце концов, Украина – страна политических неожиданностей. Сегодняшние хозяева жизни в одночасье могут остаться у разбитого корыта. Порошенко это понимает, уверен Портнов, поэтому начал переписывать свой главный актив на сына.
"Властям будет очень тяжело арестовать имущество и потом его конфисковывать", – объяснил адвокат намерения экс-президента.
Журналистам стало известно, что в начале ноября владельцем главной структуры корпорации "Рошен" – ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" – стал Алексей Порошенко. Соответствующие сведения внесены в государственный реестр юрлиц.
Также Порошенко-младший стал формальным собственником предприятий, где "Центрально-Европейская кондитерская компания" является учредителем. Речь идет о "Рошен де люкс", "Рошен Мир", "Рошен-Волынь".
Популярные темы форума
Самые сексуальные!
Задай вопрос Волочковой
Что делать с родителями?
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Как пережить кризис в отношениях?