Художественная лента, повествующая о жизни семьи крымских татар, натолкнула Петра Порошенко на более масштабные размышления. Он решил обратиться к публике с одной из излюбленных тем и поговорить о судьбе Крыма.
Бывший президент Украины, не скрывая слез, призвал сограждан верить, что страна все же захватит российский полуостров. "Некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернем", – цитирует Порошенко Life.
Мелодрама, которая вызвала такие эмоции у политика, якобы должна изменить это мнение. "Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским", – подчеркнул экс-глава государства.
В России заявление Порошенко не могло не вызвать смеха. Бывшему президенту напомнили: попытки украинской стороны средствами пропаганды воздействовать на жителей Крыма лишь отвратили их от Киева.
"Никакой фильм, независимо от сценария и режиссера, не способен убедить население Крыма вернуться на Украину", – подчеркнул депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
"На Украине существует некая уверенность: если снимать истерические антироссийские сюжеты, документальные фильмы или полный метр, то это каким-то образом может приблизить возвращение полуострова под украинскую юрисдикцию", – цитирует парламентария RT. Однако, добавил он, крымчане не только выразили свою волю на референдуме о воссоединении с Россией, но и не раз подтвердили, что спустя годы решение не изменилось. И никакие фильмы повлиять на ситуацию не смогут.
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