Расплакавшегося из-за Крыма Порошенко подняли на смех

Бывший президент Украины Петр Порошенко не смог сдержать эмоций после просмотра мелодрамы "Домой" режиссера Наримана Алиева. Политик со слезами на глазах заверил слушателей, что захват Крыма Украиной обязательно состоится, и выставил себя на посмешище.

прочитано 579 раз