Выходка обманщика Зеленского привела украинцев в ярость

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Понедельник 11 ноября
Лента новостей
15:46
Знаменитый режиссер умер в возрасте 59 лет
15:32
"Марис Лиепа. С любовью": премьера на сцене Кремлевского дворца
15:26
На станции "Таганская" московского метро человек упал на рельсы
14:59
Разбуди внутреннего джедая и нанеси удар по налету с Oral-B
14:54
Хладнокровно и безжалостно: как историк избавился от трупа студентки (видео)
14:36
Россиянам предрекли взлет цен на сотовую связь
14:30
Concord Orchestra: Властелин Тьмы уже совсем близко
14:15
Не рак: чем на самом деле больна Анастасия Заворотнюк
14:14
"Недели молчания": Майли Сайрус пережила серьезное потрясение
14:14
"Когда жена дала сдачи": знаменитый рэпер получил тяжелую травму
13:37
"Не хотел бы говорить": старый гей откровенно о провале Медведевой
13:09
Бомжует под забором: Светлана Дружинина вышвырнула внука без копейки на улицу
13:06
Первый работающий кот появился в России
13:05
Кудрявцевой раскрыли интимный секрет известного артиста
13:04
"Перевернул всю мою жизнь": Цымбалюк-Романовская шокировала признанием о Джигарханяне
12:57
Аналитики обратили внимание на растущие в России цены на авто
12:48
"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Николая Носкова
12:44
Классный жеребец: возбужденный Джигурда бросился на Волочкову
12:44
"Может даже в "огоньках" сниматься": врач о состоянии пережившей рак Заворотнюк
12:40
"Время не щадит": Пугачева провела веселый вечер с двумя мужчинами
12:19
Соловьев вышел из себя после жуткого убийства
12:14
Трясущую грудью Семенович "облизали" с ног до головы (видео)
11:57
"Чудовище": Бледанс откровенно о муже Заворотнюк
11:56
Массовая авария произошла на Волгоградском проспекте в Москве
11:49
Жизнь Маркл под угрозой из-за второго ребенка
11:42
В Химках безработного австрийца обвинили в изнасиловании школьницы
11:34
Попала под раздачу: Собчак ответит за танец в монашеской рясе
11:33
"Вакханалия!": в 72-летнюю Преснякову плюнули за зажигательные танцы под иконами
11:12
"Группа отморозков": Асмус грозит кровавая расправа
11:05
В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна
10:53
Тяжелобольной Максим Фадеев рискует жизнью
10:44
"Очень странно было": новый участник "Плана Б" поверг Бузову в шок
10:09
"Серьезный диагноз": дочери Польны и Клявера вынесли приговор
09:56
Стало известно о свадьбе в семье Марии Шукшиной
09:46
"Роется в грязном белье": Лопырева взорвалась от грязных нападок Малахова
09:43
Как избавиться от долгов за услуги ЖКХ
09:17
"Все закончилось": отец Фриске выступил с важным заявлением
09:12
"Мы не рабы": Галкина заставили пожалеть после скандальной выходки
08:32
"Перешагнул планку": Ефремова обвинили в алкоголизме
08:23
Жесткая реакция близких на сообщение Разина о состоянии Заворотнюк
08:21
"Подшерсток только не спали": Бузову сравнили с собакой
06:34
"Сама в шоке": Самбурская предстала в неожиданном образе
04:22
"Прирожденный педагог": дочь Галкина очаровала рассуждениями о русском языке (видео)
02:19
Соблазнительная модель покорила сердца миллионов
00:06
"Сомнительное удовольствие": Бочкарева рассказала о мужчине мечты
22:31
Гузеева сильно поправилась после трагедии
20:14
Цымбалюк-Романовская томится в ожидании подтверждения отцовства Шаляпина
18:01
Бессовестный Зеленский нагло обманул украинцев
17:28
"Меня трясет": Рынска рассказала о "чудовищном" предательстве Малашенко
16:51
Изуродованную Ладу Дэнс приравняли к Людмиле Гурченко
16:31
"Жалко смотреть": устроившей истерику Асмус крепко вмазали
15:33
"Скоро будет пополнение": невестка Орбакайте поделилась радостной новостью
15:04
"Не верю!": успевшая смириться с одиночеством Задорожная выходит замуж
14:50
"У нас кризис": Рудковская раскрыла правду об отношениях с Плющенко
14:05
Дофлиртовалась: Тарзан приревновал Королеву к Зеленскому
13:55
Странное поведение Лукашенко вызвало вопросы
13:25
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
12:56
Ведущую "Дома-2" госпитализировали в тяжелом состоянии
12:37
"Легких родов!": Милявская обратилась к любовнице мужа
11:51
"Я не грустная": Брежнева оправдалась после слухов о разладе с мужем
11:23
"Страшная какая": новое фото Пугачевой разнесли в пух и прах
10:49
Ревновала к дочерям: всплыли новые детали отношений красотки из Петербурга и ее убийцы
10:42
74-летний Якубович прервал молчание после известия об операции
10:06
"Мы все молимся": Разин сообщил сенсационные подробности о состоянии Заворотнюк
09:42
Умер известный клубный промоутер Паша "Фейсконтроль"
08:35
Путин поставил на место засмотревшегося на Запад Лукашенко
06:00
Изменившееся тело Хоркиной заставило россиян подавиться от зависти
04:00
"Прошла твоя эпоха": прелести Серябкиной перестали возбуждать россиян
02:01
Выполняла все капризы: Милявская содержала любовницу мужа в попытке сохранить брак
00:02
"Увел Богомолов": оставшийся без мужского органа Шура о связи с Собчак
22:02
"Чувствую уходящее время": Садальский взмолился о работе
20:00
Руки – в реку, голову – себе: преподаватель из Петербурга расчленил красавицу-студентку
19:10
Упала, но не сдалась: Туктамышева провалилась на этапе Гран-при в Китае
17:42
Сказочник Зеленский опустился ниже плинтуса на международном форуме
16:28
"Не могла остановить слезы": Савельева жутко перепугалась за сына
16:24
Преобразившаяся Волочкова довела россиян до исступления
15:58
Стали известны новые детали о положении Заворотнюк
15:49
Не встал: Меладзе оправдался перед зрителями шоу "Голос"
15:12
"Это тупо!": Сын Рудковской устроил истерику и отказался от съемок
14:48
Буланова шокировала россиян новостью о третьей беременности
14:34
"Недостойный партнер": В США затаили смертельную обиду на Путина
14:09
"Еще и бухает": оскандалившаяся Асмус пошла вразнос
14:02
"Стою и молюсь": Билан чудом остался жив после падения с высоты
13:16
"Моя жизнь переменилась": Лазарев попрощался с Москвой
12:59
"Слеза прошибает": умирающая от рака Заворотнюк заставила Шуру страдать
12:41
Ургант смутил мокрую Бузову
12:25
Верник пожаловался на обострение болезни
11:14
"Кнуты, горячий воск, кляпы": перепуганный до смерти Питт боится страшной мести Джоли
11:08
"Никому не пожелаю такого пережить!": убитая горем Гагарина разрыдалась на людях
10:44
Володин рассказал о строительстве "Парка покорителей космоса"
08:15
Зеленский обречен: украинцы в шоке от плана Путина
06:39
Переодевшийся в шута Зеленский сел в лужу
04:16
"Это не достижение": назвавшую себя красавицей Боню подняли на смех
02:21
Маркл предстала в нелепом виде на траурном мероприятии
00:19
"Не видит рамок дозволенного": раздевшуюся перед геями Бузову втоптали в грязь
22:41
Совет на выходные
21:50
Ургант дал пощечину беспринципному Малахову
21:46
Опустившийся алкоголик Порошенко толкает Украину к развалу
21:33
"Молока нет": прижавший к груди младенца Тимати вызвал переполох
21:27
Верника экстренно госпитализировали в Москве
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Моя жизнь переменилась": Лазарев попрощался с Москвой
"Еще и бухает": оскандалившаяся Асмус пошла вразнос
"Увел Богомолов": оставшийся без мужского органа Шура о связи с Собчак
Буланова шокировала россиян новостью о третьей беременности
"Стою и молюсь": Билан чудом остался жив после падения с высоты
"Недостойный партнер": В США затаили смертельную обиду на Путина
Политика

Выходка обманщика Зеленского привела украинцев в ярость

Владимир Зеленский, Украина. Фото: www.globallookpress.com
Скандальный законопроект о продаже украинской земли в частные руки может уничтожить рейтинг президента Владимира Зеленского. Бывший министр юстиции Елена Лукаш выступила с резкой критикой инициативы главы государства.
прочитано 637 раз

Согласно проведенному социологической группой "Рейтинг" опросу, против создания рынка земли и продажи украинских черноземов в частные руки выступают 73% граждан Украины. Поговаривают, что решение Верховная рада может принять на заседании во вторник, 12 ноября.

ПО ТЕМЕ

В Киеве объявили о начале импичмента Зеленского

Предательство? Зеленскому вонзили нож в спину перед встречей с Путиным

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Принятие законопроекта Лукаш назвала "актом добровольно суицида" пропрезидентской партии "Слуга народа". Примечательно, что инициатива о продаже земли хоть и президентская, но внесена правительством. "Зеленский, видимо, постыдился вносить лично", – написала политик в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что по Конституции землей владеет украинский народ, а не зарубежные корпорации. Государство должно защищать миллионы гектаров плодородных черноземов, уверена Лукаш.

"Сейчас вы не просто предаете избирателей. Вы им мстите", – обратилась бывший министр к Зеленскому и его окружению.

Она указала на отсутствие программы социально-экономического села и выразила озабоченность будущим мелких фермерских хозяйств. Иностранные лица могут приобрести землю размером с 2,5 Киева – 210 тысяч гектаров. О национальной безопасности и говорить нечего, посетовала Лукаш.

"Это не рынок земли, а государственная измена", - считает политик.

Продажа земли; новости Украины, 2019. Фото: pixabay.com

Позволяющий продавать черноземы закон Верховная рада должна принять до конца года. С молотка пойдут около 40 миллионов гектаров земли, планируют в окружении Зеленского. Но большую часть этих денег Киев не получит, поскольку они пойдут на погашение долгов.

Автор: 11 ноября 2019, 15:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выходка обманщика Зеленского привела украинцев в ярость
Конфискация имущества: трусливого Порошенко довели до паники
Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса
Массовые протесты в Минске: Лукашенко посоветовали спасаться бегством

Шоу-бизнес

"Перестаньте меня судить": Волочкова взяла пример с Пугачевой
"Я решила, что покончу с собой": пронзительная исповедь матери Хворостовского
Дочь раскрыла страшные подробности о раке у Задорнова
"Недели молчания": Майли Сайрус пережила серьезное потрясение

Проишествия

Хладнокровно и безжалостно: как историк избавился от трупа студентки (видео)
Ревновала к дочерям: всплыли новые детали отношений красотки из Петербурга и ее убийцы
Руки – в реку, голову – себе: преподаватель из Петербурга расчленил красавицу-студентку
Велели голоса в голове: 36-летний мужчина зарезал ребенка в детском саду

Lifestyle

Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Шоу-бизнес

"Все закончилось": отец Фриске выступил с важным заявлением

Родитель певицы рассказал о неожиданной помощи
Шоу-бизнес

"Мы все молимся": Разин сообщил сенсационные подробности о состоянии Заворотнюк

Деталями он поделился в социальных сетях
Шоу-бизнес

"Роется в грязном белье": Лопырева взорвалась от грязных нападок Малахова

Подписчики заставили звезду заговорить
Шоу-бизнес

"Группа отморозков": Асмус грозит кровавая расправа

Девушке регулярно оставляют жесткие комментарии

Гороскоп

Совет на выходные
Финансовый гороскоп на 2020 год
Гороскоп на неделю
Гороскоп здоровья на 2020 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Пьяный Емельяненко приставал к людям на улице
Акинфеев повторил трюк с ногой на матче этапа Лиги Европы
Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг

Регионы

Дерзкая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
Жуткие подробности убийства экс-главы города в Кузбассе
Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru