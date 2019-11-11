Выходка обманщика Зеленского привела украинцев в ярость

Скандальный законопроект о продаже украинской земли в частные руки может уничтожить рейтинг президента Владимира Зеленского. Бывший министр юстиции Елена Лукаш выступила с резкой критикой инициативы главы государства.



Согласно проведенному социологической группой "Рейтинг" опросу, против создания рынка земли и продажи украинских черноземов в частные руки выступают 73% граждан Украины. Поговаривают, что решение Верховная рада может принять на заседании во вторник, 12 ноября.



Принятие законопроекта Лукаш назвала "актом добровольно суицида" пропрезидентской партии "Слуга народа". Примечательно, что инициатива о продаже земли хоть и президентская, но внесена правительством. "Зеленский, видимо, постыдился вносить лично", – написала политик в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что по Конституции землей владеет украинский народ, а не зарубежные корпорации. Государство должно защищать миллионы гектаров плодородных черноземов, уверена Лукаш.

"Сейчас вы не просто предаете избирателей. Вы им мстите", – обратилась бывший министр к Зеленскому и его окружению.

Она указала на отсутствие программы социально-экономического села и выразила озабоченность будущим мелких фермерских хозяйств. Иностранные лица могут приобрести землю размером с 2,5 Киева – 210 тысяч гектаров. О национальной безопасности и говорить нечего, посетовала Лукаш.

"Это не рынок земли, а государственная измена", - считает политик.

Позволяющий продавать черноземы закон Верховная рада должна принять до конца года. С молотка пойдут около 40 миллионов гектаров земли, планируют в окружении Зеленского. Но большую часть этих денег Киев не получит, поскольку они пойдут на погашение долгов.