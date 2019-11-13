"Этой зимой": лживого Зеленского ждет свержение

Президент Украины Владимир Зеленский так и не выполнил три главные предвыборные обещания, благодаря которым его поддержали многие граждане. Это дает основания для самых мрачных прогнозов.

Схлестнувшись во время предвыборной гонки с такими мастодонтами украинской политики, как Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко, Владимир Зеленский одержал оглушительную победу благодаря симпатии простого избирателя. Добиться этого удалось благодаря обещаниям, которые бывший шоумен дал народу.

Зеленский заверил, что при нем коррупционеры окажутся за решеткой. Кроме того, в жизнь будет претворен принцип "закон один для всех". Третьим обещанием стало возвращение украинцев из эмиграции. Ни один из этих пунктов не был выполнен, заметил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Политик подчеркнул, что такая необязательность Зеленского дает основания для мрачного прогноза и для президента Украины, и для политической системы, которую он выстраивает вокруг себя. "Это правительство будет изгнано из страны уже этой зимой, в феврале-месяце! А летом этот парламент будет разогнан", – цитирует Спивака "Царьград". Украинское общество успело доказать любовь к организации государственных переворотов, и перспектива свержения Зеленского выглядит не столь фантастично.

Политик Дмитрий Спивак заявил, что правительство и парламент #Украины прекратят свою деятельность досрочно из-за невыполненных предвыборных обещаний Зеленского (3 года подождите).



"Это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце", — сказал Спивак. Пора делать ставки. — Запрещенная Украина (@godeye_ru) November 13, 2019

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что подобное мнение относительно судьбы президента Украины, его правительства и парламента довольно распространено. Причина, по которой эту идею поддерживает пока не все общество, кроется во времени.

"Люди еще верят, что результат наступит", – отметил эксперт.

Он усомнился, что Зеленского настигнет успех на этом пути. "Например, чтобы сажать коррупционеров, нужно иметь достаточную возможность, а силовые структуры подчинены не ему", – пояснил Журавлев.